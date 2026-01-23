Jak wynika z informacji uzyskanych przez duńskiego nadawcę publicznego DR, rozkazy wydane na najwyższym szczeblu nakazywały armii natychmiastowe wzmocnienie zdolności do realizacji planu obrony Grenlandii. Dokumenty zakładały gotowość do walki w przypadku naruszenia suwerenności terytorium, nawet w starciu z sojusznikiem.

Dania miała plan obrony Grenlandii

Oficjalnie działania wojska prowadzone są pod kryptonimem ćwiczeń "Arctic Endurance". W rzeczywistości operacja ta została przyspieszona i rozszerzona w reakcji na sytuację geopolityczną.

Zgodnie z rozkazem, celem misji jest "zademonstrowanie woli i zdolności do obrony suwerenności i integralności terytorialnej Królestwa".

Na Grenlandię przerzucono znaczne siły lądowe, w tym żołnierzy piechoty pancernej z Pułku Dragonów Jutlandzkich oraz jednostki inżynieryjne ze Skive, specjalizujące się w przygotowywaniu pozycji bojowych.

Dowództwo Arktyczne skoncentrowało w regionie okręty patrolowe oraz fregatę Peter Willemoes. W powietrzu po raz pierwszy nad Grenlandią operują myśliwce F-35, a transport sprzętu i personelu zapewniają samoloty Hercules.

Kluczowym elementem rozkazu była dyspozycja dotycząca uzbrojenia. Żołnierze zostali wyposażeni w tzw. amunicję KUP (amunicję bojową), co oznacza gotowość do natychmiastowego podjęcia walki.

Napięcie na linii USA - Dania. Trump ogłasza deeskalację

Decyzja o mobilizacji zapadła przy szerokim poparciu duńskiej sceny politycznej. Zarówno rząd, jak i partie opozycyjne zgodziły się, że konieczne jest zademonstrowanie siły, mimo świadomości dysproporcji sił militarnych między Danią a USA.

Premier Mette Frederiksen przyznała, że skoro prezydent USA nie wykluczył użycia siły, Dania również musiała brać taki scenariusz pod uwagę.

Napięcie opadło dopiero w środę, podczas szczytu w Szwajcarii, gdzie Donald Trump w swoim przemówieniu trzykrotnie podkreślił, że nie zamierza używać siły. Eksperci wskazują, że choć kryzys militarny został zażegnany, spór polityczny o suwerenność Grenlandii może trwać nadal.

Reakcje na działania Trumpa. Międzynarodowe wsparcie dla Danii

W operacji na Grenlandii biorą udział także sojusznicy z NATO, w tym oddziały ze Szwecji, Norwegii, Finlandii, Francji, Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii. Ich obecność spotkała się z groźbami karnych ceł ze strony Waszyngtonu, które jednak zostały wycofane po zmianie retoryki amerykańskiego prezydenta.

Sten Rynning, ekspert ds. NATO z Uniwersytetu Południowej Danii, określił sytuację mianem historycznej, wskazując na bezprecedensowy fakt wysłania duńskich żołnierzy z ostrą amunicją w celu politycznego odstraszania Stanów Zjednoczonych.

Duńskie Ministerstwo Obrony odmawia komentowania treści poufnych dokumentów. W oficjalnym oświadczeniu resort podkreślił jedynie, że celem zwiększonej obecności wojskowej są ćwiczenia z siłami sojuszniczymi w warunkach arktycznych, które mają być kontynuowane przez cały 2026 rok.

