Duda w ONZ: Decyzja Putina poważnym ciosem dla światowej gospodarki

Duda zauważył, że podobnie wyglądała historia wielu państw, których przedstawiciele biorą udział w konferencji. - Również Polska była ofiarą brutalnej polityki ze strony sąsiadujących z nią imperiów - przypomniał.

- Dzisiaj należymy do krajów rozwiniętych, ale z powodu naszych dramatycznych przeszłych doświadczeń, czuję się zobowiązany, aby mówić o potrzebie solidarności między rozwiniętą Północą a globalnym Południem - powiedział prezydent. Tłumaczył, że jest to zobowiązanie, aby sprzeciwić się scenariuszom, "gdzie jedno silne państwo stara się dominować inne państwa starając się zarzucić swoją wolę".

- Historia uczy nas, że tylko równość wszystkich krajów przed prawem międzynarodowym i przestrzeganie tych zasad może utrzymać pokój, bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy - wymieniał i dodał, że "nie jest to łatwe do osiągnięcia, ale nie ma innej drogi".

Duda: Polska realizuje projekty pomocowe

Prezydent podkreślił, że Polska jest przekonana o konieczności podejmowania dalszych wysiłków mających na celu zwiększenie odporności gospodarek państw najsłabiej rozwiniętych oraz wsparcie rozwoju ich wewnętrznych rynków.

- Dlatego wspieramy program działań z Ad-Dauhy dla państw najsłabiej rozwiniętych na lata 2022-2031. Mam nadzieję, że przyczyni się on do widocznego zmniejszenia nierówności, do wykorzystania potencjału kobiet i dziewcząt na drodze do ekonomicznego i społecznego rozwoju tych państw, a także do zaangażowania społeczności lokalnych na rzecz trwałego pokoju i zrównoważonego rozwoju" - powiedział Duda.