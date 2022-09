- Starałem się przedstawić nasz punkt widzenia. Warunkiem tego, żebyśmy my w Europie czuli się spokojnie, musi być wycofanie się rosyjskich sił i powrót Ukrainy do jej międzynarodowo uznanych granic - stwierdził prezydent Polski.

Andrzej Duda został zapytany przez dziennikarzy o wrażenia po pogrzebie królowej Elżbiety II, w którym uczestniczył w poniedziałek.

- To była przede wszystkim niezwykle podniosła uroczystość. Bardzo dojmujące było to, jakim szacunkiem i miłością darzyło społeczeństwo swoją królową i teraz w jakiej atmosferze pamięci pozostanie ona w sercach Brytyjczyków. Każdy, kto był na miejscu, z całą pewnością to odczuwał - odpowiedział.

Reklama

Prezydent odniósł się także do planowanych przez Rosjan referendów na okupowanych terenach Ukrainy.

- Polakom, zwłaszcza tym starszym, nie trzeba tłumaczyć, co one są warte. Wynik jest ustalany na Kremlu, a nie w głosowaniu, więc z punktu widzenia demokratycznego jest to kpina i tak też do tego podchodzimy. Mam nadzieję, że w przestrzeni międzynarodowej nikt nie będzie przywiązywał do tego wagi, bo wiarygodność tych wyników jest zerowa - stwierdził.

Planujemy kontynuację tematu.

Wizyta prezydenta w USA potrwa trzy dni

We wtorek Andrzej Duda rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych, gdzie bierze udział 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Prezydentowi towarzyszy małżonka Agata Kornhauser-Duda.

Podczas przewidzianej na trzy dni wizyty w USA głowa państwa odbędzie także szereg spotkań, m.in. z prezydentem Brazylii Jairem Bolsonaro oraz z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii - Gitanasem Nausedą, Egilsem Levitsem i Alarem Karisem. Andrzej Duda będzie rozmawiał także z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem oraz prezesem Banku Światowego Davidem Malpassem.

Andrzej Duda spotka się również z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem, z zastępcą sekretarza generalnego ONZ Sandą Ojiambo oraz przedstawicielami sektora prywatnego "United Business for Ukraine". Będzie także uczestniczył w szczycie na temat bezpieczeństwa żywnościowego organizowanym przez USA, UE oraz Unię Afrykańską i Hiszpanię.