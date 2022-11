Duda: Bezpieczna Europa to taka, w której Rosja ponosi klęskę

Oprac.: Artur Pokorski Świat

Bezpieczna Europa to taka, w której Rosja ponosi klęskę polityczną, wojskową i gospodarczą - mówił w piątek w Kownie prezydent Andrzej Duda. W wystąpieniu podczas konferencji The Idea of Europe tłumaczył, że "Europa musi być zjednoczona i silna", a jej "przyszłość wymaga odważniejszych i bardziej zdecydowanych działań, niż kiedykolwiek wcześniej".

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda przemawiał podczas konferencji The idea of Europe zorganizowanej w Kownie / PAP