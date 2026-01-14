W skrócie Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra w Watykanie i pozostałych bazylikach papieskich zostały zamurowane.

Mur przy Drzwiach Świętych zawiera kapsuły z dokumentami, medalami i innymi pamiątkami związanymi z jubileuszami i papieżami.

Otwarcie Drzwi Świętych planowane jest na 2033 rok, z okazji Wielkiego Jubileuszu Odkupienia.

Uroczyste zamknięcie Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra w Watykanie przez papieża Leona XIV odbyło się 6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego. Wtedy też formalnie został zakończony Jubileusz 2025, rozpoczęty przez papieża Franciszka.

Po tym wydarzeniu zamurowywanie Drzwi Świętych trwa jeszcze przez kilka dni i odbywa się bez udziału wiernych. Prace murarskie we wnęce, w której się one znajdują, wykonywane były przez techników Fabryki św. Piotra - tzw. sampietrini.

Jak informuje Vatican News, od wewnątrz Bazyliki powstał mur z około dwóch tysięcy cegieł - z symbolami Leona XIV - zabezpieczający Drzwi Święte do kolejnego jubileuszu.

Watykan. Zamurowanie Drzwi Świętych. Kiedy zostaną otwarte?

Zwyczajowo drzwi otwierane są co 25 lat. Jak podaje Watykan, uroczystość ta odbędzie się jednak znacznie wcześniej, bo już w 2033 roku. Wówczas planowany jest Wielki Jubileusz Odkupienia - w 2000. rocznicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Uroczystość zamurowywania Drzwi Świętych odbywa się także w pozostałych bazylikach papieskich w Rzymie. Jak zaznacza Vatican News, po wybudowaniu całego muru odbędzie się uroczysty obrzęd zapieczętowania Drzwi Świętych, tzw. ryt zamurowania, któremu będzie przewodniczyć Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych.

W murze pozostawią otwory. W środku specjalne kapsuły

W murze przy Drzwiach Świętych w Bazylice św. Piotra pozostawiono otwór na metalową kapsułę (capsis), która zostanie ostatecznie zamurowana. W jej wnętrzu znajdzie się m.in. akt Rogito - poświadczający zamknięcie Drzwi Świętych przez Leona XIV, monety wybite w czasie Jubileuszu Nadziei, medale ostatnich papieży, klucze i uchwyty do otwarcia Drzwi Świętych podczas kolejnego jubileuszu i kilka cegieł z herbem papieskim.

Z kolei podczas obrzędu zamurowania Drzwi Świętych w Bazylice Matki Bożej Większej we wnętrzu muru umieszczono tradycyjną brązową kapsułę, zawierającą protokół zamknięcia Drzwi Świętych, klucz do nich, kilka medali papieskich wybitych od czasu ostatniego zamknięcia Drzwi Świętych w 2016 r., a także pamiątkowy medal przedstawiający bazylikę - wymienia Vatican News.

Mur w bazylikach papieskich zostanie rozbity przed rozpoczęciem jubileuszu, a cegły użyte do jego budowy zostaną przekazane jako pamiątki lub fundamenty pod budowę np. nowych kościołów.

Zwyczaj zamurowywania Drzwi Świętych został ustanowiony w 1975 r., a następnie uproszczony przez Jana Pawła II przy okazji Roku Świętego 2000.

