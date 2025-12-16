W skrócie Alaksandr Łukaszenka zadeklarował, że Nicolas Maduro byłby mile widziany w Mińsku, jeśli zdecyduje się opuścić urząd prezydenta Wenezueli.

Białoruski przywódca uważa, że wojna z Wenezuelą nie ma sensu i mogłaby tylko zjednoczyć Wenezuelczyków wokół Maduro.

Ostatnie działania Białorusi mają wskazywać na chęć wzmocnienia pozycji międzynarodowej Łukaszenki, m.in. uwolnienie więźniów w ramach porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi.

Alaksandr Łukaszenka powiedział w rozmowie z amerykańską stacją Newsmax, że gdyby Nicolas Maduro postanowił zrezygnować z urzędu prezydenta Wenezueli, byłby mile widziany w Mińsku. Zastrzegł jednak, że takie rozmowy nie były prowadzone.

- Maduro nigdy nie był dla nas wrogiem ani przeciwnikiem. Gdyby chciał przyjechać na Białoruś, drzwi będą dla niego otwarte - powiedział Łukaszenka.

- Ale powiem szczerze, nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Maduro nie jest typem człowieka, który wyjeżdża czy ucieka. To twardziel - dodał.

Konflikt USA - Wenezuela. Dyktator Białorusi: To byłby drugi Wietnam

Białoruski przywódca zapewnił, że chętnie omówi kwestię Wenezueli i wszelkie inne w rozmowie z prezydentem USA. - Myślę, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli omówić tę sprawę z Donaldem Trumpem. Powiedziałbym mu wiele interesujących rzeczy - przekazał.

Łukaszenka utrzymywał, że wojna z Wenezuelą oznaczałaby "drugi Wietnam". - Czy tego potrzebujecie? Nie potrzebujecie. Więc nie ma potrzeby toczyć wojny. Możecie dojść do porozumienia - powiedział.

Dyktator przekonywał, że konflikt z Wenezuelą skłoni Wenezuelczyków do zjednoczenia się wokół Maduro, którego opisał jako "porządnego, rozsądnego człowieka, z którym można dojść do porozumienia". Wyraził wątpliwość, co do prawdziwości twierdzeń Trumpa o ogromnym napływie narkotyków z Wenezueli.

Białoruś. Uwolnienie 123 więźniów na mocy porozumienia z USA

Napięcia między rządami USA i Wenezueli wzmogły się z powodu zakrojonej na szeroką skalę amerykańskiej ekspansji wojskowej na południowych Karaibach, ataków USA na domniemane łodzie przemytnicze oraz wypowiedzi Trumpa, który nie wykluczył rychłego rozpoczęcia operacji lądowych w Wenezueli.

Rząd w Caracas twierdzi, że Stany Zjednoczone dążą do zmiany władz, aby przejąć kontrolę nad ogromnymi rezerwami ropy naftowej Wenezueli - przypomniał Reuters.

W sobotę białoruskie władze poinformowały o uwolnieniu 123 więźniów politycznych z różnych państw, w tym jednego obywatela Polski, w ramach umowy ze Stanami Zjednoczonymi, które w zamian mają znieść sankcje na białoruski potas.

Jak oceniła ekspertka z PISM Anna Maria Dyner, Łukaszence zależy m.in. na tym, by pokazać się jako ważny pośrednik w stosunkach z Rosją oraz umocnić swoją pozycję międzynarodową, w tym uzyskać aprobatę USA.

