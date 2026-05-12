W skrócie Sondaż Reuters/Ipsos wykazał, że większość Amerykanów uważa, że Donald Trump nie wyjaśnił jednoznacznie powodów zaangażowania militarnego USA w Iranie.

Według respondentów wzrost cen benzyny doprowadził do pogorszenia sytuacji finansowej większości amerykańskich gospodarstw domowych.

Poparcie dla Donalda Trumpa wzrosło do 36 procent.

Po ponad dwóch miesiącach wojny z Teheranem, która rozpoczęła się 28 lutego kampanią bombardowań Stanów Zjednoczonych i Izraela, około 66 proc. respondentów twierdzi, że Donald Trump "nie wyjaśnił jednoznacznie celów amerykańskiego zaangażowania militarnego w Iranie".

Z badania Reuters/Ipsos wynika także, że opinię taką podziela co trzeci wyborca Partii Republikańskiej.

Wojna USA - Iran. Amerykanie wskazują, kto ma przewagę

Jednocześnie co trzeci badany uważa, że to Waszyngton ma przewagę w konflikcie z Iranem. Co siódmy twierdzi, że ma ją Iran.

Agencja Reutera zauważa, że Iran wstrzymał jedną piątą światowego handlu ropą naftową, skutecznie blokując cieśninę Ormuz. Stało się to pomimo wysiłków amerykańskich okrętów wojennych, aby ponownie otworzyć ten szlak dla tankowców.

Jednocześnie - według agencji - wojna z Iranem doprowadziła do wzrostu cen benzyny w całych USA o około 50 proc.

Blokada cieśniny Ormuz i rosnące ceny benzyny. Jakie nastroje w USA?

Sondaż wskazuje, że 63 proc. respondentów uważa sytuację finansową swoich gospodarstw domowych za pogarszającą się na skutek ostatnich podwyżek cen benzyny.

Ankietowani zostali również zapytani o wakacyjne plany w obliczu rosnących kosztów. Trzech na dziesięciu Amerykanów spodziewa się ograniczenia letnich wojaży, jeśli ceny benzyny utrzymają się na wysokim poziomie - wynika z sondażu. Wielu planuje odwołać swoje wyprawy lub podróżować na krótszych dystansach.

Poparcie Trumpa w górę. Wzrost z najniższego wyniku w tej kadencji

Z sondażu Reuters/Ipsos wynika, że 36 proc. ankietowanych aprobuje działania Donalda Trumpa, co stanowi wzrost o dwa punkty procentowe w porównaniu z badaniem z końca kwietnia. Wówczas poparcie prezydenta USA wynosiło 34 proc. - był to najniższy wynik w obecnej kadencji.

"Poparcie Trumpa utrzymuje się poniżej 40 proc., jakie miał tuż przed wybuchem wojny. Rozpoczął swoją kadencję w styczniu 2025 roku z 47-procentowym poparciem" - przypomina agencja Reutera.

W sondażu Reuters/Ipsos, którego wyniki opublikowano w poniedziałek, wzięło udział 1254 dorosłych mieszkańców USA.

