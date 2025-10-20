Druzgocące dla Ukraińców dane z Niemiec. Liczby są jednoznaczne
Większość Niemców sprzeciwia się wsparciu finansowemu dla uchodźców wojennych z Ukrainy - wynika z nowego sondażu. Co więcej, Niemcy chcą, by sprawni fizycznie Ukraińcy wracali do swojego kraju. Tymczasem liczba składanych przez tę grupę wniosków o azyl w Niemczech lawinowo rośnie.
W skrócie
- Większość Niemców sprzeciwia się wypłacaniu świadczeń finansowych uchodźcom wojennym z Ukrainy.
- Duża część respondentów opowiada się za obowiązkowym powrotem zdolnych do służby mężczyzn do Ukrainy.
- Niemiecki rząd planuje ograniczyć świadczenia socjalne dla nowych ukraińskich uchodźców, jednak ustawa nie została jeszcze przedstawiona.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Z sondażu przeprowadzonego przez Instytut INSA na zlecenie "Bilda" wynika, że większość Niemców sprzeciwia się wsparciu finansowemu dla uchodźców wojennych z Ukrainy.
Tylko 17 proc. respondentów, zapytanych o to, czy Ukraińcy powinni otrzymywać dochód obywatelski, odpowiedziało twierdząco - "tak" lub "raczej tak".
Aż 66 proc. ankietowanych sprzeciwia się wypłacaniu świadczeń uchodźcom, 7 proc. z kolei stwierdziło, że ta sprawa jest im obojętna. Pozostali pytani nie udzielili odpowiedzi lub wskazali opcję "nie wiem".
Niemcy: Uchodźcy z Ukrainy nie powinni dostawać świadczeń
W badaniu zapytano również o kwestię obowiązkowego powrotu ukraińskich mężczyzn do ojczyzny. 62 proc. Niemców uważa, że sprawni fizycznie mężczyźni z Ukrainy, którzy przybyli do Niemiec po wybuchu wojny, powinni wrócić do ojczyzny.
Tylko 18 proc. ankietowanych jest temu przeciwna, dla 8 proc. natomiast ta kwestia jest obojętna. 12 proc. nie skomentowało tej kwestii lub udzieliło jednoznacznej odpowiedzi.
Jak wyjaśnia "Die Welt", w sierpniu Ukraina złagodziła przepisy dotyczące wyjazdu młodych mężczyzn z kraju. Przełożyło się to na dziesięciokrotny wzrost liczby składanych przez tę grupę wniosków o azyl w Niemczech - z 100 do około 1000 tygodniowo.
W umowie koalicyjnej CDU/CSU i SPD uzgodniły, że od 1 kwietnia bieżącego roku nowo przybywający uchodźcy z Ukrainy nie będą już otrzymywać zasiłku obywatelskiego.
Osoby te miałyby być objęte jedynie ustawą o świadczeniach dla osób ubiegających się o azyl. Projekt ustawy nie został jednak jeszcze przedstawiony.
Źródła: "Bild", "Die Welt"