Erin Patterson, 50-letnia Australijka, została uznana winną zamordowania trzech osób - rodziców oraz ciotki swojego męża, Simona Pattersona. Sąd orzekł ponadto, że kobieta jest winna usiłowania zabójstwa czwartej osoby, którą jest wujek jej małżonka.

Jako pretekst spotkania podała rodzinną naradę, kłamiąc, że wykryto u niej nowotwór i chce w związku z tym omówić sytuację z bliskimi. Poczęstunek stanowiły groszek, puree ziemniaczane oraz porcje Beef Wellington - polędwicy zapieczonej w cieście i doprawionej grzybami. Patterson użyła trującego muchomora sromotnikowego.

Zaproszony na spotkanie był także jej mąż. Mężczyzna odmówił jednak przyjścia, argumentując, że nie czułby się w tej sytuacji komfortowo. Jak zeznał, ma podejrzenia, że jego żona próbowała go kilkukrotnie otruć w ciągu ostatnich dwóch lat małżeństwa.

Australia. Głośna sprawa zabójstwa przy użyciu muchomora

Podczas 10-tygodniowego procesu ława przysięgłych dowiedziała się, że Patterson wiedziała o lokalizacji muchomorów dzięki stronie internetowej poświęconej nauce obywatelskiej. Prokuratorzy ustalili, że kobieta kupiła suszarkę do suszenia grzybów i wyrzuciła ją do punktu recyklingu odpadów, podczas gdy jej goście umierali w szpitalu z powodu niewydolności narządów wewnętrznych.

Sprawa wzbudziła ogromne zainteresowanie w Australii i na całym świecie. Poniedziałkowa rozprawa Sądu Najwyższego stanu Wiktoria, kiedy to ogłoszono wymiar kary, była pierwszą w historii transmitowaną na żywo.

Posiłek z muchomorem sromotnikowym. Zapadł wyrok

Oskarżona nie przyznawała się do winy. Twierdziła, że otrucie gości było nieszczęśliwym wypadkiem i że musiała niechcący pomieszać grzyby kupione z uzbieranymi własnoręcznie. Sąd ustalił jednak, że kobieta podała zatrute porcje na szarych talerzach, a sama jadła z pomarańczowego, aby uniknąć otrucia.

Erin Patterson została skazana na dożywocie bez prawa ubiegania się o zwolnienie warunkowe przed upływem 33 lat. Oznacza to, że będzie mogła wyjść na wolność najwcześniej w wieku 83 lat.

Agencja Reutera podkreśla, że w historii Australii tylko raz kobieta została skazana na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego po upływie 25 lat odbywania kary.

Australia. Dożywocie dla Erin Patterson

W uzasadnieniu wyroku sędzia Christopher Beale zaznaczył, że "Patterson okrutnie skróciła trzy życia i naniosła trwały uszczerbek na zdrowiu czwartej osoby, doprowadzając do zniszczenia rodzin Pattersonów i Wilkinsonów".

Dodał również, że "spowodowała niewypowiedziane cierpienie własnym dzieciom, które zostały pozbawione swoich ukochanych dziadków".

Prokuratura i obrona zgodziły się, że dożywocie jest odpowiednią karą, jednak obrona wnioskowała o możliwość zwolnienia warunkowego po 30 latach. Prokuratorzy argumentowali, że Patterson nie powinna być nigdy objęta możliwością wcześniejszego zwolnienia, ponieważ "nie zasługuje na łaskę sądu".

