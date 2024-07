Druga tura wyborów we Francji. Partia Le Pen idzie po władzę

W niedzielę we Francji rozpoczęła się druga tura wyborów parlamentarnych. W pierwszej najwięcej głosów zdobyli kandydaci skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego. W drugiej turze partia Marine Le Pen chce zdobyć tyle miejsc, by samodzielnie sprawować rządy. Z przedwyborczych sondaży wynikało, że narodowcy będą zapewne największą siłą we francuskim parlamencie.