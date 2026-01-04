W skrócie USA zadeklarowały gotowość do współpracy z liderami Wenezueli, jeśli ci podejmą "właściwą decyzję" po pojmaniu Nicolasa Maduro.

Sekretarz stanu Marco Rubio podkreślił, że USA utrzymają presję na Wenezuelę, w tym obecność marynarki i embargo na ropę. Przekazał również, że kolejnym celem Stanów Zjednoczonych może być reżim na Kubie.

Rubio nie zadeklarował jednoznacznego wsparcia dla opozycji, podkreślając, że Ameryka nie zamierza angażować się w budowanie nowego państwa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Stany Zjednoczone są gotowe współpracować z pozostałymi przywódcami Wenezueli, jeśli podejmą "właściwą decyzję" - powiedział w niedzielę sekretarz stanu Marco Rubio, komentując udaną akcję pojmania Nicolasa Maduro przez siły specjalne Stanów Zjednoczonych.

Jak dodał, Biały Dom "będzie oceniać wszystko po ich (współpracowników Maduro red.) poczynaniach i zobaczymy, co zrobią. Wiem jedno: jeśli nie podejmą właściwej decyzji, Stany Zjednoczone zachowają wiele możliwości nacisku - dodał sekretarz stanu USA na antenie CBS News.

Nicolas Maduro pojmany. Władza w Wenezueli przejdzie w ręce opozycji?

Jak podała agencja AFP, Rubio w najnowszym wywiadzie nie dał żadnych sygnałów, że administracja Trumpa poprze polityków opozycji, którzy wcześniej zostali okrzyknięci przez Waszyngton prawowitymi przywódcami kraju.

Zapytany o poparcie dla wenezuelskiej liderki opozycji Marii Coriny Machado, zeszłorocznej laureatki Pokojowej Nagrody Nobla, Rubio powiedział, że darzy ją "podziwem". Zarazem unikał wszelkich żądań, aby ona - lub kandydat jej partii w wyborach w 2024 roku, Edmundo Gonzalez Urrutia - zostali tymczasowymi przywódcami Wenezueli.

Marco Rubio zaznaczył, że USA nie chcą wikłać się w budowanie państwa. - To nie jest Bliski Wschód. A nasza misja tutaj jest zupełnie inna - tłumaczył w kontekście ataku na południowoamerykański kraj.

Jak zauważyła AFP, wypowiedzi sekretarza stanu kontrastowały z ostatnimi oświadczeniami Donalda Trumpa, który w sobotę mówił, że "zostaniemy w Wenezueli do czasu, aż nastąpi właściwa transformacja" i że krajem będą zarządzać urzędnicy Białego Domu.

Rubio nadmienił, iż presja ze strony Stanów Zjednoczonych na Wenezuelę będzie się utrzymywać w formie dużej obecności marynarki wojennej na Karaibach oraz embarga na eksport ropy naftowej, "co pozwoli nam wywierać ogromny wpływ na to, co wydarzy się dalej".

Rubio grozi Kubie. "Są w dużych tarapatach"

Marco Rubio w niedzielę w telewizji NBC w programie "Meet the Press" był pytany, czy kubański reżim będzie kolejnym "celem" USA, Rubio odparł, że jest on "wielkim problemem". Dopytywany, czy jego odpowiedź oznacza "tak", potwierdził.

- Myślę, że są w dużych tarapatach (...) Nie będę pani mówił, jakie będą nasze kroki w przyszłości i jaka jest nasza polityka w tej chwili. Ale nie sądzę, by to było wielką tajemnicą, że nie jesteśmy wielkimi fanami kubańskiego reżimu - powiedział Rubio.

Sekretarz stanu, syn kubańskich uchodźców, jeszcze w sobotę razem z prezydentem USA Donaldem Trumpem ostrzegał sprzymierzone z Wenezuelą władze Kuby. Rubio powiedział, że gdyby był na miejscu zaprzyjaźnionego z Maduro reżimu na Kubie, "byłby co najmniej zaniepokojony".

Trump powiedział z kolei, że Kuba "nie radzi sobie najlepiej", a Kubańczycy cierpią przez to od wielu lat.

- Myślę, że Kuba będzie tematem, o którym będziemy rozmawiać, bo Kuba jest obecnie krajem upadającym, bardzo upadającym, a my chcemy pomóc tym ludziom. To bardzo podobne (do Wenezueli) w tym sensie, że chcemy pomóc ludziom na Kubie, ale chcemy również pomóc ludziom, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia Kuby i żyją w tym kraju - zapowiadał.

Akcja sił specjalnych USA w Wenezueli. Pojmali Nicolasa Maduro

USA przeprowadziły ataki na Wenezuelę w sobotni poranek po wcześniejszych wielokrotnych groźbach wdrożenia operacji lądowych. Waszyngton oskarżał Maduro o stanie na czele zorganizowanego kartelu, który zalewa Stany Zjednoczone narkotykami.

Wśród zaatakowanych celów były prawdopodobnie Fort Tiuna w Caracas, gdzie mieści się resort obrony, baza lotnicza La Carlota oraz szkoła wojskowa w mieście La Guaira. Władze Wenezueli przekazały, że na celowniku USA znalazły się także obiekty cywilne.

Nicolas Maduro i Cilia Flores zostali oskarżeni w Sądzie Okręgowym Południowego Dystryktu Nowego Jorku - przekazała prokurator generalna Stanów Zjednoczonych. "Wkrótce spotka ich pełen gniew amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości na amerykańskiej ziemi" - dodała Pamela Bondi.

Źródło: AFP

Miller w ''Prezydentach i premierach'' o ataku USA na Wenezuelę: Trump ma poważne kłopoty wewnętrzne, więc pokazał skuteczność Polsat News Polsat News