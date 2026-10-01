Druga ofiara zamachu w słowackiej szkole. Nie żyje 13-letnia dziewczynka

W skrócie Zmarła 13-letnia uczennica szkoły w Staszkowie, zaatakowana przez ucznia ósmej klasy.

Wcześniej poinformowano o śmierci nauczycielki i hospitalizacji drugiej nauczycielki, której stan jest stabilny.

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie tragedii, a sytuacja została określona jako opanowana.

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Zmarła druga osoba, która została zaatakowana nożem w szkole podstawowej w miejscowości Staszków na północy Słowacji. Według słowackich mediów jest to 13-letnia uczennica placówki.

Wcześniej, minister zdrowa Kamil Sasko informował, że dziewczynka znajdowała się w stanie zagrażającym życiu z powodu utraty znacznej krwi.

O śmierci dziewczynki poinformował w czwartek przewodniczący słowackiego Parlamentu Richard Rasi. - Niestety, pomimo ogromnego wysiłku lekarzy życia dziewczynki nie udało się uratować - mówił na posiedzeniu Rady Narodowej.

- Myślę, że nikt z nas nie jest w stanie wyobrazić sobie bólu, jaki muszą przeżywać jej rodzice. Składamy szczere kondolencje całej rodzinie i bliskim - mówił Rasi cytowany przez portal Aktuality.

Atak w szkole na Słowacki. Nie żyje druga osoba, to 13-letnia dziewczynka

Z kolei słowacki minister edukacji Tomas Drucker we wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że "ciężko jest znaleźć słowa, gdy tak młody człowiek traci życie". Dodał, że dziecko powinno mieć przed sobą całe życie, pełne planów, radości i dni spędzonych z bliskimi.

"Myślami jestem przede wszystkim z jej rodzicami, rodziną i bliskimi. Składam im szczere kondolencję i życzę siły w bólu, który trudno nam sobie wyobrazić. Śpij spokojne. Będzie nam ciebie bardzo brakować" - napisał.

Do ataku doszło we wtorek rano w Staszkowie. Uczeń ósmej klasy zaatakował tam swoich kolegów i nauczycieli ostrym przedmiotem. Wcześniej informowano o śmierci jeden osoby - była to 61-letnia nauczycielka.

Druga z nauczycielek, 44-latka, trafiła do szpitala z raną kłutą klatki piersiowej. Słowackie media informują, że jej stan jest stabilny, a jej życiu nic nie zagraża.

Policja przekazała, że prowadzi dochodzenie w sprawie tragedii w Staszkowie pod kątem podejrzenia popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy. "Sytuacja znajduje się pod kontrolą i nikt nie jest obecnie narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo" - poinformowali funkcjonariusze w mediach społecznościowych.

Źródło: Aktuality



