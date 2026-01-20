W skrócie Pociąg wykoleił się pod Barceloną po zawaleniu się muru oporowego na tory.

W wyniku zdarzenia zginął maszynista, a 20 osób zostało rannych, w tym kilka ciężko.

Tego samego dnia doszło do innego wykolejenia pociągu w pobliżu Barcelony, gdzie nie było poszkodowanych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O zdarzeniu poinformował hiszpański nadawca publiczny RTVE. Z informacji, do których udało się dotrzeć dziennikarzom stacji, wynika, że do wykolejenia doszło na linii R4 między miejscowościami Gelida a Sant Sadurni w prowincji Barcelona w Hiszpanii.

RTVE informuje, że zdarzenie miało miejsce po zawaleniu się muru oporowego na tory. Prawdopodobną przyczyną wypadku mają być silne opady deszczu, które nawiedziły ten region w ciągu ostatniej doby.

"Ściana oporowa runęła na tory, powodując wykolejenie pociągu pasażerskiego. 28 zgłoszeń na numer 112. Zmobilizowano kilka karetek pogotowia" - podała na platformie X podległa regionalnemu rządowi służba Proteccio civil.

Rozwiń

Hiszpania. Wykolejenie pociągu pod Barceloną, co najmniej 20 poszkodowanych

W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 15 osób, podróżujących pociągiem podmiejskim Rodalies de Catalunya. Na miejscu pojawiło się 70 strażaków i 35 ekip ratunkowych.

Agencja Reutera dodała, że wśród biorących udział w zdarzeniu odnotowano cztery osoby ciężko ranne - w tym maszynistę pociągu. Po czasie kataloński dziennik "La Vanguardia" dodał, że liczba poszkodowanych wzrosła do 20, a ciężko rannych - do pięciu.

Przed godziną 23.00 telewizja RTVE, powołując się na katalońską policję, potwierdziła, że maszynista składu zmarł. "Obecnie cztery osoby są w stanie krytycznym, dwie były w kabinie pociągu, a dwie w pierwszym wagonie. Jedna osoba jadąca w kabinie zginęła" - poinformowała Mossos d'Esquadra (katalońska policja), potwierdzając śmierć maszynisty.

Według źródeł policyjnych na miejscu utworzono strefę bezpieczeństwa, służby ratunkowe wzmocniły mur oporowy i trwają działania mające na celu ewakuację rannych.

Barcelona. To niejedyne wykolejenie tego dnia

Przedstawiciel władz Katalonii Albert Dalmau Miranda poinformował we wpisie opublikowanym platformie X, że jest w stałym kontakcie z minister spraw wewnętrznych, rzeczniczką rządu oraz minister zdrowia, aby ściśle monitorować sytuację po wypadku.

"Mobilizowane są wszelkie niezbędne zasoby, aby zagwarantować bezpieczeństwo poszkodowanym" - napisał Dalmau Miranda w mediach społecznościowych.

Agencja EFE poinformowała ponadto, że między Macanet Massanes a Tordera w prowincji Barcelona również doszło do wykolejenia się pociągu. Tym razem winna miała być obecności kamieni na torach. Składem podróżowało 10 pasażerów. Nikt nie odniósł obrażeń.

W Katalonii obecnie obowiązuje stan alarmowy z powodu intensywnych opadów deszczu i zagrożenia powodziami.

Dodajmy, że do wypadków doszło dwa dni po katastrofie w Adamuz na południu kraju, w której zginęły co najmniej 42 osoby.

Źródła: Reuters, RTVE, "La Vanguardia", EFE

Gramatyka w "Gościu Wydarzeń": Fałszywe jest przekonanie, że Hołownia sobie pójdzie Polsat News