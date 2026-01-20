Druga katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Mur runął na tory, są ranni
Pociąg wykoleił się w pobliżu Barcelony po tym, jak na tory runął mur oporowy - poinformował Reuters, powołując się na hiszpańską stację RTVE. 20 osób zostało rannych, a jedna zginęła - był to maszynista składu. Tamtejsze media podają, że prawdopodobną przyczyną zdarzenia mogły być występujące od ponad doby intensywne opady deszczu. Także nieopodal Barcelony doszło do jeszcze jednego, tym razem mniej groźnego wykolejenia.
W skrócie
- Pociąg wykoleił się pod Barceloną po zawaleniu się muru oporowego na tory.
- W wyniku zdarzenia zginął maszynista, a 20 osób zostało rannych, w tym kilka ciężko.
- Tego samego dnia doszło do innego wykolejenia pociągu w pobliżu Barcelony, gdzie nie było poszkodowanych.
O zdarzeniu poinformował hiszpański nadawca publiczny RTVE. Z informacji, do których udało się dotrzeć dziennikarzom stacji, wynika, że do wykolejenia doszło na linii R4 między miejscowościami Gelida a Sant Sadurni w prowincji Barcelona w Hiszpanii.
RTVE informuje, że zdarzenie miało miejsce po zawaleniu się muru oporowego na tory. Prawdopodobną przyczyną wypadku mają być silne opady deszczu, które nawiedziły ten region w ciągu ostatniej doby.
"Ściana oporowa runęła na tory, powodując wykolejenie pociągu pasażerskiego. 28 zgłoszeń na numer 112. Zmobilizowano kilka karetek pogotowia" - podała na platformie X podległa regionalnemu rządowi służba Proteccio civil.
Hiszpania. Wykolejenie pociągu pod Barceloną, co najmniej 20 poszkodowanych
W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 15 osób, podróżujących pociągiem podmiejskim Rodalies de Catalunya. Na miejscu pojawiło się 70 strażaków i 35 ekip ratunkowych.
Agencja Reutera dodała, że wśród biorących udział w zdarzeniu odnotowano cztery osoby ciężko ranne - w tym maszynistę pociągu. Po czasie kataloński dziennik "La Vanguardia" dodał, że liczba poszkodowanych wzrosła do 20, a ciężko rannych - do pięciu.
Przed godziną 23.00 telewizja RTVE, powołując się na katalońską policję, potwierdziła, że maszynista składu zmarł. "Obecnie cztery osoby są w stanie krytycznym, dwie były w kabinie pociągu, a dwie w pierwszym wagonie. Jedna osoba jadąca w kabinie zginęła" - poinformowała Mossos d'Esquadra (katalońska policja), potwierdzając śmierć maszynisty.
Według źródeł policyjnych na miejscu utworzono strefę bezpieczeństwa, służby ratunkowe wzmocniły mur oporowy i trwają działania mające na celu ewakuację rannych.
Barcelona. To niejedyne wykolejenie tego dnia
Przedstawiciel władz Katalonii Albert Dalmau Miranda poinformował we wpisie opublikowanym platformie X, że jest w stałym kontakcie z minister spraw wewnętrznych, rzeczniczką rządu oraz minister zdrowia, aby ściśle monitorować sytuację po wypadku.
"Mobilizowane są wszelkie niezbędne zasoby, aby zagwarantować bezpieczeństwo poszkodowanym" - napisał Dalmau Miranda w mediach społecznościowych.
Agencja EFE poinformowała ponadto, że między Macanet Massanes a Tordera w prowincji Barcelona również doszło do wykolejenia się pociągu. Tym razem winna miała być obecności kamieni na torach. Składem podróżowało 10 pasażerów. Nikt nie odniósł obrażeń.
W Katalonii obecnie obowiązuje stan alarmowy z powodu intensywnych opadów deszczu i zagrożenia powodziami.
Dodajmy, że do wypadków doszło dwa dni po katastrofie w Adamuz na południu kraju, w której zginęły co najmniej 42 osoby.
