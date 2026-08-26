Drony znalezione na bułgarskich plażach. Służby postawione na nogi

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Na plaży Kabakum w pobliżu Warny znaleziono w środę dron. Bezzałogowiec został zabezpieczony przez specjalistyczne służby. Tego samego dnia na pobliskiej plaży Pasza Dere morze wyrzuciło szczątki kolejnej podobnej maszyny. Jak poinformował resort obrony, znaleziony dron nie zawierał materiałów wybuchowych. To już około szósty taki przypadek w ostatnich dniach na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Rozbity dron na piasku z uszkodzonym kadłubem, skrzydłami i widoczną elektroniką oraz pianką konstrukcyjną.
Nad Morzem Czarnym, na plażach znaleziono drony i ich szczątkiBGNES /XTwitter

W skrócie

  • Na wybrzeżu Morza Czarnego w Bułgarii znaleziono w ostatnich dniach około sześciu dronów lub ich części, w tym najnowsze egzemplarze na plażach w pobliżu Warny.
  • Bułgarska marynarka wojenna zajmowała się zabezpieczaniem dronów w kilku nadmorskich miejscowościach, a żaden z odnalezionych bezzałogowców nie zawierał materiałów wybuchowych.
  • Nie ustalono dotąd pochodzenia dronów, a bułgarskie władze nie powiązały oficjalnie tych znalezisk z konfliktem rosyjsko-ukraińskim.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Znaleziony dron o długości około 2 metrów i rozpiętości skrzydeł 1,5 metra został zabezpieczony przez specjalistyczny zespół marynarki wojennej i przetransportowany do bazy sił morskich w Warnie. Resort obrony Bułgarii przekazał, że urządzenie nie zawierało materiałów wybuchowych.

W tym samym czasie służby zabezpieczyły szczątki drugiego bezzałogowca, które zostały wyrzucone przez morze na pobliskiej plaży Pasza Dere.

Drony znalezione na bułgarskich plażach. Służby zabezpieczają wraki

W ostatnich dniach bułgarska marynarka wojenna interweniowała m.in. w rejonie miejscowości Albena, Kranewo, Rakitnika oraz między miejscowościami Carewo i Warwara. Łącznie w krótkim czasie na północnym wybrzeżu Morza Czarnego odnotowano około sześciu przypadków odnalezienia dronów lub ich fragmentów. Wśród tych maszyn zidentyfikowano m.in. bezzałogowiec rozpoznawczy oraz dron-wabik (tzw. decoy), przy czym żaden z nich nie stwarzał bezpośredniego zagrożenia eksplozją.

Zobacz również:

Rosyjski atak w okolicach przejścia granicznego Tabaky
Wojna w Ukrainie

Rosyjskie drony uderzyły przy granicy z Mołdawią. Zamknęli przejście, są zniszczenia

Karol Płatek
Karol Płatek

Eksperci ds. wojskowości, cytowani przez bułgarskie media, sugerują, że do tak dużej liczby incydentów mogły przyczynić się warunki pogodowe - silny wiatr z północnego wschodu oraz wysokie fale mogły spychać dryfujące bezzałogowce w stronę bułgarskich plaż.

Bułgarskie służby nie ustaliły jeszcze pochodzenia ani przeznaczenia poszczególnych dronów. Choć do tych incydentów dochodzi w kontekście trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę i masowego użycia systemów bezzałogowych na Morzu Czarnym, władze w Sofii nie powiązały oficjalnie znalezionych obiektów z tym konfliktem.

Zobacz również:

W Bułgarii - niedaleko granicy z Rumunią - doszło do eksplozji drona
Świat

Eksplozja drona w Bułgarii. Wybuch w pobliżu gazociągu

Michał Blus
Michał Blus


"Polityczny WF": Czy PiS kończy się na naszych oczach? INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze