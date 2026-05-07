Drony z Rosji rozbiły się na Łotwie. Wojsko potwierdza

Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się - podała w czwartek rano agencja Reutera, powołując się na łotewskie wojsko.

Łotwa: Rozbiły się dwa drony z Rosji. Komunikat wojska

"W przestrzeń powietrzną Łotwy wleciało kilka bezzałogowych statków powietrznych. Obecnie stwierdzono, że na terytorium Łotwy spadły dwa bezzałogowe statki powietrzne" - czytamy w komunikacie łotewskiej armii na Facebooku.

"Siły powietrzne zidentyfikowały wlot obcych bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeń powietrzną Łotwy z terytorium Rosji" - dodano w oświadczeniu.

Jednocześnie łotewskie wojsko zaapelowało do mieszkańców.

"Proszę schronić się w pomieszczeniach, zamknąć okna i drzwi. Jeśli zauważą państwo nisko lecący, podejrzany lub niebezpieczny obiekt, proszę nie zbliżać się do niego i zadzwonić pod numer 112. Poinformujemy o ustaniu zagrożenia" - głosi komunikat.

Jeden z dronów rozbił się na terenie składu ropy naftowej w miejscowości Rzeżyca, około 40 km od granicy z Rosją - poinformowała stacja LSM, powołując się na policję.

Na miejscu zdarzenia są m.in. policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze.

Więcej informacji wkrótce...

RPO w ''Gościu Wydarzeń'' o decyzji ETPC w sprawie sędziów wybranych do TK: Te decyzje trzeba respektować i wykonywać Polsat News Polsat News