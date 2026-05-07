Drony z Rosji rozbiły się na Łotwie. Wojsko potwierdza
Dwa obce drony, które przyleciały z Rosji, rozbiły się na Łotwie - poinformowało w czwartek rano łotewskie wojsko. Na miejscu są m.in. policja, straż pożarna i służby ratownicze.
Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się - podała w czwartek rano agencja Reutera, powołując się na łotewskie wojsko.
"W przestrzeń powietrzną Łotwy wleciało kilka bezzałogowych statków powietrznych. Obecnie stwierdzono, że na terytorium Łotwy spadły dwa bezzałogowe statki powietrzne" - czytamy w komunikacie łotewskiej armii na Facebooku.
"Siły powietrzne zidentyfikowały wlot obcych bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeń powietrzną Łotwy z terytorium Rosji" - dodano w oświadczeniu.
Jednocześnie łotewskie wojsko zaapelowało do mieszkańców.
"Proszę schronić się w pomieszczeniach, zamknąć okna i drzwi. Jeśli zauważą państwo nisko lecący, podejrzany lub niebezpieczny obiekt, proszę nie zbliżać się do niego i zadzwonić pod numer 112. Poinformujemy o ustaniu zagrożenia" - głosi komunikat.
Jeden z dronów rozbił się na terenie składu ropy naftowej w miejscowości Rzeżyca, około 40 km od granicy z Rosją - poinformowała stacja LSM, powołując się na policję.
Na miejscu zdarzenia są m.in. policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze.
