W skrócie Amerykańskie służby monitorują możliwość użycia przez Kubę ponad 300 dronów wojskowych zakupionych od Rosji i Iranu do potencjalnych ataków na cele amerykańskie.

Według kubańskiego ministra spraw zagranicznych doniesienia USA o zagrożeniu ze strony Hawany są sfabrykowane w celu uzasadnienia nowych sankcji i ewentualnej interwencji.

Tymczasem resort sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych planuje ogłoszenie aktu oskarżenia wobec przywódcy Kuby Raula Castro.

Wywiad Stanów Zjednoczonych monitoruje potencjalne zagrożenie atakami dronowymi ze strony Kuby, której władze kupiły ponad 300 dronów wojskowych i w ostatnim czasie zaczęły omawiać plany użycia ich do ataków na bazę Guantanamo, amerykańskie okręty i miasto Key West na Florydzie - podał w niedzielę portal Axios.

Amerykańscy urzędnicy wysokiej rangi, cytowani przez portal, twierdzą, że Kuba od 2023 r. pozyskuje od Rosji i Iranu "drony szturmowe o różnych zdolnościach i rozmieszcza je w strategicznych lokalizacjach na całej wyspie".

Kuba miała zakupić drony z Rosji i Iranu. "To coraz większe zagrożenie"

Według portalu amerykańskie służby wywiadowcze ustaliły, że w ciągu ostatniego miesiąca Kuba zabiegała o kolejne drony i sprzęt wojskowy od Rosji. Z przechwyconych informacji wywiadowczych wynika, że kubański wywiad "próbuje dowiedzieć się, w jaki sposób Iran stawia opór" USA i Izraelowi w rozpoczętej 28 lutego wojnie.

- Kiedy zdamy sobie sprawę, że tego typu technologie są tak blisko, a wokół nich działa wiele złych podmiotów, od grup terrorystycznych po kartele narkotykowe, Irańczyków i Rosjan, to jest to niepokojące - ocenił amerykański urzędnik w rozmowie. - To coraz większe zagrożenie - dodał.

Według portalu "amerykańscy urzędnicy nie wierzą, że Kuba stanowi bezpośrednie zagrożenie dla USA ani że aktywnie planuje atak na amerykańskie interesy".

- Nikogo nie martwią należące do Kuby myśliwce. Nie ma nawet pewności, czy władze wyspy są w posiadaniu maszyn, które są w stanie latać - powiedział wysoki rangą urzędnik amerykański, dodając jednak, że "nie czuje się komfortowo", myśląc o należących do Kuby dronach.

Kuba reaguje na doniesienia. "Nie pragniemy wojny"

Tymczasem kubański minister spraw zagranicznych Bruno Rodriguez oskarżył Stany Zjednoczone o sfabrykowanie "fałszywej sprawy" w celu uzasadnienia sankcji gospodarczych i ewentualnej interwencji wojskowej przeciwko jego krajowi.

"Kuba nie grozi wojną, ani jej nie pragnie" - napisał Rodriguez w mediach społecznościowych, dodając, że jego kraj "przygotowuje się do stawienia czoła zewnętrznej agresji, korzystając z prawa do uzasadnionej samoobrony, uznanego przez Kartę Narodów Zjednoczonych".

Rodriguez w swoim oświadczeniu nie odniósł się wprost do doniesień dotyczących dronów.

- Informacje wywiadowcze, które mogą stać się pretekstem do podjęcia działań militarnych przez USA, pokazują, w jakim stopniu administracja Trumpa postrzega Kubę za zagrożenie ze względu na rozwój technologii dronowych oraz obecność irańskich doradców wojskowych w Hawanie - powiedział portalowi wysoki rangą urzędnik USA.

Mają ogłosić akt oskarżenia wobec przywódcy Kuby. W tle wizyta szefa CIA

Axios przypomniał, że w czwartek na wyspę udał się dyrektor CIA John Ratcliffe, który ostrzegł kubańskie władze przed angażowaniem się we wrogie działania. Według źródła w CIA uzależnił zniesienie amerykańskich sankcji od odsunięcia od władzy "totalitarnego rządu".

Portal ustalił, że resort sprawiedliwości USA w środę ogłosi akt oskarżenia wobec przywódcy Kuby Raula Castro. Ma on dotyczyć rozkazu zestrzelenia dwóch samolotów organizacji pomocowej Brothers to the Rescue z Miami. Castro wydał ten rozkaz w 1996 r. jako ówczesny minister obrony. W ataku zginęły cztery osoby, w tym trzech obywateli Stanów Zjednoczonych.

Amerykańskie media spodziewają się też, że w najbliższym tygodniu mogą zostać ogłoszone kolejne sankcje wobec Kuby.

