Drony w pobliżu lotniska. Duński port lotniczy zamknięty

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Duńskie lotnisko w Aalborgu zostało zamknięte w niedzielę wieczorem z powodu podejrzenia aktywności "jednego lub więcej" dronów - poinformowała zarządzająca ruchem lotniczym spółka Naviair. Policja poinformowała o intensywnych działaniach sprawdzających w obszarze portu lotniczego. Do poprzedniego tego typu incydentu z bezzałogowcami na lotnisku w Aalborgu doszło we wrześniu.

Lotnisko w Aalborgu
Lotnisko w Aalborgu BO AMSTRUPAFP

W skrócie

  • Duńskie lotnisko w Aalborgu zostało zamknięte z powodu podejrzenia obecności dronów.
  • Policyjne patrole intensywnie sprawdziły teren portu lotniczego, co doprowadziło do opóźnień i przekierowań lotów.
  • Podobne incydenty z dronami miały już wcześniej miejsce zarówno w Aalborgu, jak i innych miastach Europy, jak Kopenhaga, Bruksela czy Göteborg.
Informację o zamknięciu lotniska na północy Półwyspu Jutlandzkiego potwierdzili także tamtejsi mundurowi.

- W pobliżu lotniska mógł zostać zaobserwowany jeden lub więcej dronów. Intensywnie sprawdzamy ten obszar - przekazała policja Jutlandii Północnej we wpisie na platformie na X.

W związku z zamknięciem przestrzeni powietrznej anulowano lub opóźniono przyloty samolotów z Kopenhagi. Lot linii KLM z Amsterdamu został przekierowany na lotnisko Billund w Danii. Kolejne loty zaplanowane są dopiero na poniedziałek rano.

Dania. Kolejny incydent z dronami w obszarze lotniska

To nie pierwszy taki przypadek w Aalborgu. Tamtejszy port lotniczy został poprzednio zamknięty na kilka godzin pod koniec września, również po obserwacji dronów. Wcześniej podobne incydenty spowodowały wstrzymanie ruch na lotnisku Kastrup w Kopenhadze. 

Wówczas premier Danii, Mette Frederiksen, zdarzenia te nazwała atakiem hybrydowym.

    W czwartek 6 listopada z powodu dronów pracę tymczasowo wstrzymało także lotnisko w Brukseli.

    Do podobnej sytuacji doszło na początku listopada w Szwecji, gdzie operator spółka Swedavia poinformował, że lotnisko Landvetter w Goeteborgu przerwało prace na kilka godzin. W związku z zakłóceniami wstrzymano lub anulowano wówczas kilkanaście lotów, a mające wylądować samoloty przekierowano na inne lotniska.

