W skrócie Trzech członków tureckiej załogi statku doznało poważnych obrażeń podczas ataku dronów na Morzu Czarnym.

Statek handlowy "Nadeżda" został uszkodzony i na jego pokładzie wybuchł pożar. Do zdarzenia doszło ok. 37 kilometrów od Noworosyjska.

Załoga została ewakuowana do rosyjskiego portu przez rosyjskie jednostki morskie.

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O zdarzeniu poinformowały tureckie media, cytowane przez dziennik "Daily Sabah". Z ich relacji wynika, że w turecką jednostkę uderzyły drony.

Według komunikatu tureckiej Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki Morskiej statek towarowy "Nadeżda" - należący do tureckiego armatora i płynący z Noworosyjska w Rosji do tureckiego portu Samsun - został zaatakowany w poniedziałek w odległości ok. 20 mil morskich (37 kilometrów) od Noworosyjska.

Morze Czarne. Dron uderzył w turecki statek, ranne zostały trzy osoby

Na pokładzie jednostki znajdowała się 22-osobowa załoga, w tym 13 obywateli Turcji. Wstępne ustalenia wskazują na uszkodzenie części mieszkalnej oraz dziobu statku. Na pokładzie wybuchł pożar.

Tureckie władze poinformowały, że wszyscy członkowie załogi zostali bezpiecznie ewakuowani do rosyjskiego portu przez rosyjskie jednostki morskie. Trzech członków załogi odniosło poważne obrażenia.

W wyniku rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie w ostatnich miesiącach na terytorium Turcji spadło kilka dronów produkcji rosyjskiej lub ukraińskiej, a na brzeg często wyrzucane były bezzałogowe uzbrojone jednostki pływające.

W odpowiedzi na rosnące zagrożenia Turcja, Rumunia i Bułgaria powołały inicjatywę na rzecz bezpieczeństwa morskiego, której głównym zadaniem jest usuwanie dryfujących min morskich na Morzu Czarnym.



