Drony, tajne kody i fałszywe nazwisko. Tak szykują się na pobyt papieża w szpitalu

Adam Gaafar

Adam Gaafar

W rzymskim szpitalu, w którym Leon XIV podda się operacji usunięcia guzka na płucu, podjęto szereg środków bezpieczeństwa. Aby chronić papieża przed cyberprzestępcami i wyciekiem poufnych danych wykorzystane zostaną specjalne kody i fałszywe nazwisko.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Papież Leon XIV w złotych szatach liturgicznych stoi przed ołtarzem w kościele, dłonie złożone do modlitwy
Papież Leon XIVALBERTO PIZZOLIAFP

W skrócie

  • W rzymskim szpitalu zastosowano specjalne środki bezpieczeństwa, w tym kody i fałszywe nazwisko, aby zabezpieczyć dane papieża Leona XIV przed cyberprzestępcami i wyciekiem informacji.
  • Na dziesiątym piętrze Polikliniki Gemelli, gdzie przebywać będzie papież, wdrożono nadzwyczajny plan nadzoru i izolacji oraz rozmieszczono funkcjonariuszy służb wspieranych przez drony, a apartament dla papieża nie jest używany z powodu remontu.
  • Leon XIV poinformował wiernych o operacji usunięcia guzka na płucu oraz powierzył się ich modlitwie; nie ogłoszono jeszcze terminu operacji, a po zabiegu przewidywana jest tygodniowa hospitalizacja.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Według włoskiego dziennika "Il Messaggero" w rzymskiej Poliklinice Gemelli wdrożony został nadzwyczajny plan nadzoru. Obejmuje on obszary we wnętrzu szpitala, oddziały i korytarze, a także wejścia główne i boczne oraz laboratoria analiz klinicznych.

Najwyższa uwaga, jak zauważył dziennik, została skoncentrowana na kwestii bezpieczeństwa poufnych danych dotyczących zdrowia papieża i wyników badań, które będą wprowadzane do systemów przy wykorzystaniu specjalnych kodów czy fałszywego nazwiska. W ten sposób mają one być chronione przed hakerami i wyciekiem informacji.

Papież Leon XIV podda się operacji. Podjęto specjalne środki bezpieczeństwa

Całe dziesiąte piętro szpitala, gdzie będzie przebywać papież, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów.

Ale, jak zaznaczono, Leon XIV nie zajmie apartamentu przeznaczonego dla papieży od czasów Jana Pawła II, bo trwa tam remont. Wybrano inną przestrzeń, która będzie pilnowana przez watykańską żandarmerię we współpracy z włoską policją i ochroną Polikliniki.

Zobacz również:

Watykan. Papież Leon XIV odwołał do 20 października wszystkie audiencje
Świat

Nowa decyzja Leona XIV. Papież odwołał wszystkie audiencje

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

Funkcjonariusze służb porządkowych zostaną rozmieszczeni wokół szpitala i dysponować będą między innymi dronami. Papież ma przybyć do Gemelli przed południem. Termin operacji nie został ogłoszony.

"Powierzam się waszej modlitwie". Papież o swoim stanie zdrowia

Biskup Rzymu poinformował wiernych o swoim stanie zdrowia w niedzielę po modlitwie Anioł Pański.

- Najdrożsi, niedawno, podczas badań kontrolnych, lekarze wykryli u mnie niewielki, ograniczony guzek w płucu - wyznał.

Leon XIV zaznaczył, że został on wykryty na bardzo wczesnym etapie i jest "dobrze zlokalizowany.

Zobacz również:

Papież Leon XIV
Religia

Papież poinformował wiernych o swoim stanie zdrowia. Episkopat prosi o modlitwę

Tomasz Kromp
Tomasz Kromp

- Lekarze uznali, że wskazana jest interwencja chirurgiczna. Dlatego, zgodnie z ich zaleceniami, zdecydowałem się na operację, aby go usunąć. Zabieg jest już zaplanowany na najbliższe dni - powiedział. - Powierzam się waszej modlitwie - dodał.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni przekazał, że przewidywany czas hospitalizacji po operacji wynosi około tygodnia.

Wcześniej Watykan informował o planowanych od 6 do 17 listopada odwiedzinach papieża w Peru, Argentynie i Urugwaju. Jeszcze w niedzielę Leon XIV informował o swojej wizycie w pierwszym z tych państw.

Nie wiadomo, czy termin wizyty zostanie potwierdzony.

Zobacz również:

Papież Leon XIV wspomniał o sytuacji politycznej aw Niemczech
Świat

Papież z niepokojem o sytuacji w Niemczech. Wskazał "jedną konkretną grupę"

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj


"Polityczny WF": Nieoczekiwany zwrot PiS-u. Zaskoczyło propozycjamiINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze