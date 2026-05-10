W skrócie Minister obrony Łotwy Andris Spruds zrezygnował ze stanowiska po incydentach związanych z ukraińskimi dronami.

Premier Evika Silina wskazała, że przyczyną dymisji była nieudolność kierownictwa resortu oraz poważny kryzys w sektorze obronnym.

nowym ministrem obrony Łotwy została mianowana pułkownik Raivis Melnis.

Jak donosi agencja Reutera, Andris Spruds złożył w niedzielę oświadczenie, w którym poinformował o swoim odejściu z funkcji szefa resortu obrony.

"Rezygnuję, ponieważ nasze łotewskie siły zbrojne i zdolności obronne kraju są ważniejsze niż stanowisko jakiegokolwiek ministra i interesy jakiejkolwiek partii" - powiedział, cytowany przez łotewski kanał TV3.

Incydent dronowy na Łotwie. Minister obrony podał się do dymisji

Premier Łotwy Evika Silina przekazała w mediach społecznościowych, że straciła zaufanie do Sprudsa w związku z nieudolnością armii w obliczu pojawienia się w łotewskiej przestrzeni powietrznej ukraińskich dronów.

"Sektorem obronnym musi od tej pory kierować profesjonalista. Dzisiaj poinformowałam o tej decyzji ministra i koalicjantów" - pisała na platformie X.

Zdaniem łotewskiej premier czwartkowy incydent zweryfikował obietnice resortu obrony i pokazał nieudolność politycznego kierownictwa. Podkreśliła, że decyzja o dymisji Sprudsa wynika nie tylko z ostatnich incydentów dronowych, ale także z głębokiego kryzysu w sektorze obronnym.

"Społeczeństwo powierzyło sektorowi historycznie największe finansowanie - prawie 5 proc. PKB. To ogromna odpowiedzialność, która wymaga konkretnych rezultatów" - argumentowała.

Na następcę Sprudsa Silina mianowała pułkownika łotewskiej armii Raivisa Melnisa.

Ukraińskie drony na Łotwie. Ryga apeluje o wzmocnienie bezpieczeństwa

W czwartek łotewskie wojsko poinformowało o nocnym wtargnięciu w przestrzeń powietrzną dwóch dronów, które nadleciały z Rosji. Jeden z nich spowodował niewielki pożar w składzie ropy naftowej. Na miejscu incydentu w Rzeżycy zabezpieczone zostały także szczątki rozbitego drona.

Według łotewskiej agencji LETA mieszkańcy wschodniej części kraju otrzymywali już w ostatnich miesiącach podobne ostrzeżenia o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Miały one związek z aktywnością dronów biorących udział w wojnie między Rosją a Ukrainą.

Na incydent dronowy w Łotwie zareagował minister obrony Ukrainy Andrij Sybiha. W niedzielnym wywiadzie powiedział, że drony, które wleciały na terytorium Łotwy były ukraińskie i znalazły się tam w wyniku "rosyjskich działań walki elektronicznej, które celowo odwracały uwagę ukraińskich dronów od ich celów w Rosji".

Sybiha poinformował również, że w odpowiedzi na incydenty Kijów rozważa wysłanie ekspertów, którzy pomogą wzmocnić bezpieczeństwo powietrzne nad państwami bałtyckimi.

Źródło: Reuters, AFP

