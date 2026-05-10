Drony rozbiły się na Łotwie, minister rezygnuje. "Ważniejsze niż polityka"
Minister obrony Łotwy Andris Spruds podał się do dymisji. Decyzja ta jest związana z czwartkowymi incydentami z udziałem ukraińskich dronów. Wniosek o odwołanie Sprudsa z urzędu złożyła łotewska premier Evika Silina. "Bezpieczeństwo naszego kraju i jego obywateli jest ważniejsze niż polityka" - napisała w mediach społecznościowych szefowa rządu Łotwy.
W skrócie
- Minister obrony Łotwy Andris Spruds zrezygnował ze stanowiska po incydentach związanych z ukraińskimi dronami.
- Premier Evika Silina wskazała, że przyczyną dymisji była nieudolność kierownictwa resortu oraz poważny kryzys w sektorze obronnym.
- nowym ministrem obrony Łotwy została mianowana pułkownik Raivis Melnis.
Jak donosi agencja Reutera, Andris Spruds złożył w niedzielę oświadczenie, w którym poinformował o swoim odejściu z funkcji szefa resortu obrony.
"Rezygnuję, ponieważ nasze łotewskie siły zbrojne i zdolności obronne kraju są ważniejsze niż stanowisko jakiegokolwiek ministra i interesy jakiejkolwiek partii" - powiedział, cytowany przez łotewski kanał TV3.
Incydent dronowy na Łotwie. Minister obrony podał się do dymisji
Premier Łotwy Evika Silina przekazała w mediach społecznościowych, że straciła zaufanie do Sprudsa w związku z nieudolnością armii w obliczu pojawienia się w łotewskiej przestrzeni powietrznej ukraińskich dronów.
"Sektorem obronnym musi od tej pory kierować profesjonalista. Dzisiaj poinformowałam o tej decyzji ministra i koalicjantów" - pisała na platformie X.
Zdaniem łotewskiej premier czwartkowy incydent zweryfikował obietnice resortu obrony i pokazał nieudolność politycznego kierownictwa. Podkreśliła, że decyzja o dymisji Sprudsa wynika nie tylko z ostatnich incydentów dronowych, ale także z głębokiego kryzysu w sektorze obronnym.
"Społeczeństwo powierzyło sektorowi historycznie największe finansowanie - prawie 5 proc. PKB. To ogromna odpowiedzialność, która wymaga konkretnych rezultatów" - argumentowała.
Na następcę Sprudsa Silina mianowała pułkownika łotewskiej armii Raivisa Melnisa.
Ukraińskie drony na Łotwie. Ryga apeluje o wzmocnienie bezpieczeństwa
W czwartek łotewskie wojsko poinformowało o nocnym wtargnięciu w przestrzeń powietrzną dwóch dronów, które nadleciały z Rosji. Jeden z nich spowodował niewielki pożar w składzie ropy naftowej. Na miejscu incydentu w Rzeżycy zabezpieczone zostały także szczątki rozbitego drona.
Według łotewskiej agencji LETA mieszkańcy wschodniej części kraju otrzymywali już w ostatnich miesiącach podobne ostrzeżenia o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Miały one związek z aktywnością dronów biorących udział w wojnie między Rosją a Ukrainą.
Na incydent dronowy w Łotwie zareagował minister obrony Ukrainy Andrij Sybiha. W niedzielnym wywiadzie powiedział, że drony, które wleciały na terytorium Łotwy były ukraińskie i znalazły się tam w wyniku "rosyjskich działań walki elektronicznej, które celowo odwracały uwagę ukraińskich dronów od ich celów w Rosji".
Sybiha poinformował również, że w odpowiedzi na incydenty Kijów rozważa wysłanie ekspertów, którzy pomogą wzmocnić bezpieczeństwo powietrzne nad państwami bałtyckimi.
Źródło: Reuters, AFP