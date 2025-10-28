Drony przeleciały nad bazą NATO w Estonii. Padł rozkaz wystrzału

Patryk Idziak

Niezidentyfikowane drony przeleciały nad amerykańskimi koszarami w Estonii. Jeden z nich udało się zestrzelić przy użyciu specjalistycznej broni - informuje dziennik "Ohtuleht". Rzecznik Sztabu Generalnego estońskich Sił Obronnych przekazał, że miejsce, w którym doszło do incydentu, służy głównie wojskom NATO.

Drony nad bazą wojskową w Estonii. NATO otworzyło ogień
Drony nad bazą wojskową w Estonii. NATO otworzyło ogieńJaap Arriens / NurPhoto; 123RFAFP

W skrócie

  • Niezidentyfikowane drony przekroczyły przestrzeń powietrzną nad amerykańskimi koszarami w Estonii.
  • Jeden z dronów został zestrzelony przez żołnierzy stacjonujących w bazie.
  • Pomimo użycia broni antydronowej nie znaleziono szczątków maszyny.
Do alarmującego zdarzenia w pobliżu strategicznego punktu wojsk sojuszniczych Estonii doszło 17 października około godz. 16:30. Bezzałogowe statki powietrzne przelatywały bezpośrednio przy terenie 2 Brygady Piechoty w Reedo.

Drony nad Estonią. Jeden zestrzelono, nie udało się go znaleźć

Jeden z dronów został unieszkodliwiony dzięki środkom obrony powietrznej. Po wystrzale z karabinu antydronowego żołnierze rozpoczęli poszukiwania obiektu. Dotąd jednak nie udało się go znaleźć.

Porucznik Liis Vaksmann, rzecznik Sztabu Generalnego Sił Obronnych, powiedział dziennikarzom gazety "Ohtuleht", że wojsko we współpracy z policją i kierownictwem Straży Granicznej nie dostrzegło drona w miejscu, gdzie zgodnie z trajektorią lotu powinien był spaść.

    - Siły Obronne nie będą podawać bardziej szczegółowych informacji w sprawach incydentów związanych z bezpieczeństwem - oświadczył, cytowany przez serwis Meesteleht.

    Koszary w Reedo są miejscem stacjonowania jednostek 5. szwadronu rozpoznawczego w 7. Pułku Kawalerii Stanów Zjednoczonych. Baza może pomieścić do tysiąca żołnierzy.

    Kolejny nieplanowany przelot nad Estonią

    Inny niepokojący przypadek w estońskiej przestrzeni powietrznej zdarzył się 19 września. Wówczas trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały nad Zatokę Fińską i przebywały tam przez 12 minut.

    W reakcji na ten akt Estonia wystąpiła o konsultacje z innymi państwami członkowskimi NATO, twierdząc, że to prowokacja Kremla. Co do ostatniego incydentu z dronami nie wiadomo jednak, kto odpowiada za ich przelot.

    Źródło: "Ohtuleht", Meesteleht

