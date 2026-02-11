W skrócie Komisja Europejska zapowiedziała zaostrzenie wymogów dotyczących rejestracji i identyfikacji dronów na terenie UE.

Plan Komisji obejmuje wsparcie państw członkowskich, stworzenie znaku "EU Trusted Drone" i zamówienia publiczne na systemy zwalczania dronów.

KE proponuje wykorzystanie sieci 5G do śledzenia dronów oraz zwraca uwagę na wzrost liczby zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych operatorów.

Komisja Europejska ogłosiła w środę planowane zmiany dotyczące dronów - podaje agencja Reutera. Chodzi o podjęcie kroków w celu poprawy wykrywania obiektów na terenie Unii Europejskiej.

Zaproponowane zmiany mają dotyczyć m.in. wprowadzenia wymogów dotyczących rejestracji i identyfikacji bezzałogowców.

Plan, który koncentruje się na wspieraniu i zachęcaniu państw członkowskich do wspólnego działania, został wprowadzony po tym, jak obserwacje dronów w zeszłym roku wywołały obawy dotyczące bezpieczeństwa i spowodowały zakłócenia, między innymi na lotniskach w Kopenhadze, Monachium i Brukseli.

Incydenty te nastąpiły po wtargnięciu około 20 rosyjskich dronów do polskiej przestrzeni powietrznej we wrześniu.

- Nieodpowiedzialne użycie dronów wpływa na ochronę infrastruktury krytycznej, a także naszych granic zewnętrznych, portów, węzłów komunikacyjnych i przestrzeni publicznej - powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji Henna Virkkunen, dodając, że Europa musi dostosować przepisy, aby umożliwić identyfikację i śledzenie dronów.

Plan zakłada wzmocnienie zdolności testowania systemów zwalczania dronów, utworzenie znaku "EU Trusted Drone" w celu identyfikacji bezpiecznego sprzętu oraz zaproszenie zainteresowanych krajów do współpracy przy zamówieniach publicznych na systemy zwalczania dronów - poinformowała Komisja w oficjalnym oświadczeniu.

KE chce także użyć technologii komórkowej 5G do wykrywania bezzałogowców. Zachęca do tego także państwa członkowskie. Chodzi m.in. o umożliwienie wykrywania dronów na większych wysokościach niż obecnie i zapewnienie możliwości odróżnienia dronów zarejestrowanych od niezarejestrowanych.

Według KE do końca 2024 r. liczba zarejestrowanych operatorów dronów w UE przekroczyła dwa miliony, co stanowi wzrost o około 20 proc. w ciągu zaledwie jednego roku.

Raptownie wzrosła też liczba niezarejestrowanych bezzałogowców, co w ocenie KE zwiększa ryzyko ich niewłaściwego wykorzystania, ponieważ modele dostępne na półkach w sklepie można łatwo dostosować do przeprowadzania działań hybrydowych.

