Do incydentu z dronami doszło w sobotę. Jak przekazał szef belgijskiego resortu obrony Theo Francken, "kilka" bezzałogowców zostało zaobserwowanych nad bazą lotniczą Kleine Brogel - lotniskiem wojskowym należącym do belgijskiego komponentu lotniczego. Obiekt mieści się w gminie Peer.

"Zadzwonił burmistrz Peer Steven Mathei. Ministerstwo Obrony spotka się w przyszłym tygodniu z lokalną policją, aby przeanalizować zagrożenie, abyśmy mogli znaleźć i aresztować pilotów dronów" - dodał Francken.

Belgia. Drony nad wojskową bazą lotniczą

W dalszej części wpisu minister przekazał, że "Dokumentacja dotycząca zwalczania dronów jest gotowa". "Spotkanie IKW (międzyresortowej grupy roboczej - red.) we wtorek, a posiedzenie rządu w piątek. Pilnie potrzebujemy więcej instrumentów CUAS (systemów do zwalczania dronów) - podkreślił.

Francken przypomniał, że latanie dronami nad bazami wojskowymi jest surowo zabronione. "Ministerstwo Obrony musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby zestrzelić te drony" - skwitował.

Wkrótce więcej informacji...

"Polityczny WF": Ziobro na razie zostaje na Węgrzech INTERIA.PL