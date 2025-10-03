Kapitan samolotu do Londynu poinformował pasażerów, że w powietrzu znajdują się policyjne śmigłowce i nie jest jasne, czy lot odbędzie się w piątek wieczorem.

Rzecznik policji lotniskowej poinformował, że oba pasy startowe w Monachium są zamknięte.

"W przypadku podejrzenia zaobserwowania drona, bezpieczeństwo podróżnych ma najwyższy priorytet" - poinformowano w komunikacie portu lotniczego, cytowanym przez niemieckie media.

W Monachium od północy obowiązywał zakaz regularnych lotów pasażerskich. W tym czasie dozwolone były tylko nocne loty pocztowe oraz loty specjalne. Lotnisko poinformowało, że loty będą stopniowo wznawiane od godz. 7.

Według operatora lotniska, w wyniku zamknięcia pasów startowych 23 przylatujące loty zostały przekierowane, a 12 innych odwołano. Anulowano także 46 planowanych odlotów. Utrudnienia dotknęły 6,5 tys. pasażerów, którzy zostali objęci opieką na miejscu.

"Rozstawiono łóżka polowe, rozdano koce, napoje i przekąski" - poinformowała strona internetowa lotniska.

W związku z tymi wydarzeniami minister spraw wewnętrznych Bawarii Joachim Herrmann oświadczył, że chce, aby policja mogła zestrzeliwać drony w razie wątpliwości. - Chcemy znacznie rozszerzyć możliwości prawne bawarskiej policji, aby mogła ona podejmować natychmiastowe i skuteczne działania przeciwko dronom. Oznacza to również, że policja będzie mogła natychmiast zestrzeliwać drony w przypadku poważnego zagrożenia - powiedział, cytowany przez niemiecką prasę.

Drony nad lotniskiem w Monachium pojawiły się już w czwartek

To już drugi paraliż monachijskiego lotniska w ciągu doby. O obecności bezzałogowców, jak informują lokalne media, w czwartek wieczorem donosili mieszkańcy pobliskich osiedli. Przez kilka godzin ruch w porcie lotniczym był częściowo zawieszony.

Natychmiast zdecydowano o zamknięciu ruchu lotniczego. Odwołanych zostało 20 planowanych lotów. Kilka tysięcy pasażerów zostało zmuszonych do czasowego przerwania podróży i spędzenia nocy na lotnisku.

15 samolotów, które miały lądować w stolicy Bawarii, zostało przekierowanych do Frankfurtu, Norymbergi, Stuttgartu i Wiednia.

Źródło: Reuters

