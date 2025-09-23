W skrócie Rosja zaprzecza oskarżeniom o zaangażowanie w incydent z dronami nad lotniskiem w Kopenhadze, określając je jako bezpodstawne.

Rój dronów spowodował czasowe zamknięcie lotniska w Kopenhadze oraz wywołał obawy dotyczące bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej Danii.

Podobny incydent z udziałem drona miał miejsce w Norwegii, lecz nie wykryto powiązania między oboma zdarzeniami, a sprawę badają odpowiednie służby.

- Niekończący się strumień bezpodstawnych oskarżeń za każdym razem prowadzi do tego, że kolejnych tego typu oświadczeń nie bierze się już pod uwagę - oświadczył Dmitrij Pieskow podczas spotkania z dziennikarzami, które relacjonowała agencja AFP.

Drony nad lotniskiem. "Atak na infrastrukturę krytyczną Danii"

W poniedziałek wieczorem nad lotniskiem w Kopenhadze zaobserwowano rój dronów. W związku z incydentem lotnisko zostało czasowo zamknięte. Na cztery godziny zawieszono wszystkie starty i lądowania samolotów.

We wtorek duńska policja poinformowała, że bezzałogowce "nadleciały z kilku kierunków" i zostały najprawdopodobniej wysłane "przez doświadczonego operatora". W ocenie służb incydent nie wywołał zagrożenia dla ludzi.

Chociaż od razu pojawiły się spekulacje, że za dronami może stać Rosja, duńska policja poinformowała, że na tę chwilę nie wiadomo, kto jest za to odpowiedzialny.

Premier Danii Mette Frederiksen przekazała we wtorek, że pojawienie się dronów w pobliżu lotniska w Kopenhadze, to "najpoważniejszy dotąd atak na infrastrukturę krytyczną Danii".

Szefowa tamtejszego rządu podkreśliła, że "nie wyklucza się żadnych opcji dotyczącego tego, kto za tym stoi".

Drony również nad lotniskiem w Oslo

Do incydentu z udziałem drona doszło w poniedziałek wieczorem także w Norwegii, w okolicy lotniska Oslo Gardermoen.

Agencja Reutera poinformowała, że lotnisko w Oslo zostało zamknięte na trzy godziny.

Wcześniej policja zatrzymała dwóch obywateli Singapuru, którzy latali dronem m.in. w pobliżu terenów wojskowych oraz nad operą.

Duńska policja poinformowała, że na ten moment nie ma żadnych powiązań między zdarzeniem w Kopenhadze a incydentem z dronami w Norwegii, ale sprawa jest badana.

