W skrócie W regionie Uusimaa w Finlandii wykryto obecność potencjalnie niebezpiecznych bezzałogowych statków powietrznych.

Lotnisko w Helsinkach tymczasowo wstrzymało pracę z powodu aktywności dronów, a siły zbrojne zwiększyły nadzór i środki przeciwdziałania.

Po godzinie 6.30 rano ogłoszono ustanie zagrożenia, wznowiono loty na lotnisku w Helsinkach, a utrudnienia mają spowodować opóźnienia i odwołania lotów w dalszej części dnia.

Pierwsze informacje na temat zagrożenia pojawiły się ok. godz. 4 nad ranem. Po upływie kilku godzin lokalne służby i politycy poinformowali o ustaniu bezpośredniego niebezpieczeństwa.

"Uusimaa. Potencjalnie niebezpieczny bezzałogowy statek powietrzny może poruszać się w przestrzeni powietrznej. Osoby przebywające w regionie powinny jak najszybciej przenieść się do budynków i pozostać w nich, dopóki nie pojawi się komunikat o ustaniu zagrożenia" - podano w pierwszym oświadczeniu fińskich służb.

Uusimaa to położony na południu Finlandii rejon. Jego największe miasto to stolica kraju - Helsinki. "Jeżeli nie jesteś w stanie ukryć się w zamkniętym pomieszczeniu, znajdź jak najbardziej osłonięte miejsce" - dodano.

Finlandia. Drony nad Helsinkami, służby wszczęły alarm

Jak informuje agencja Reutera, w związku z aktywnością niezidentyfikowanych dronów władze zdecydowały o tymczasowym wstrzymaniu pracy na lotnisku w Helsinkach.

"W regionie Uusimaa ogłoszono alarm w związku z aktywnością dronów. Trwają działania służb. Siły Zbrojne zintensyfikowały swój nadzór oraz wzmocniły zdolności przeciwdziałania. Apeluję do wszystkich o śledzenie oficjalnych komunikatów" - napisał z kolei premier Finlandii Petteri Orpo.

Nieco ponad godzinę później pojawił się nowy komunikat szefa rządu. "Zagrożenie minęło. (...) Dziękuję wszystkim naszym władzom za odpowiednie działanie" - przekazał polityk.

Ok. godz. 6.30 fińskie służby przekazały informacje o ustaniu zagrożenia. - Alarm był środkiem ostrożności. Zagrożenie już ustało, codzienne życie może toczyć się zwykłym torem. W najbliższym czasie przekażemy więcej szczegółów w tej sprawie - poinformował dyrektor generalny służb ratowniczych Kimmo Kohvakka.

Do normalnego działania wróciło także stołeczne lotnisko. "Loty zostały wznowione, ale poranne utrudnienia spowodują kolejne opóźnienia i odwołania w dalszej części dnia" - ostrzeżono w komunikacie portu lotniczego, cytowanym przez AFP.

Źródło: Reuters, AFP

