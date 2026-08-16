W skrócie Dron, który w niedzielę naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną, najprawdopodobniej należał do Rosji i został zestrzelony.

Maszyna typu Shahed przeleciała przez Mołdawię po atakach powietrznych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, a jej obecność wykryta została przez systemy nadzoru oraz radary.

W ostatnich latach rumuńska przestrzeń powietrzna była kilkakrotnie naruszana przez rosyjskie drony.

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- Dodatkowe szczegóły, dotyczące niedzielnego incydentu, są nadal badane, ale dron wydaje się rosyjski - przekazał rzecznik Kwatery Głównej Wojsk NATO płk armii USA Martin O'Donnell.

Zapewnił, że Sojusz nieustannie czuwa i jest gotowy do obrony przed każdym zagrożeniem.

W niedzielę rano ministerstwo obrony Rumunii poinformowało, że pilot hiszpańskiego myśliwca F-18, uczestniczący w misji lotniczej NATO w Rumunii, zestrzelił drona, który naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną. Bezzałogowiec wleciał na terytorium kraju z sąsiedniej Mołdawii.

Rumunia. Dron naruszył przestrzeń kraju NATO

W niedzielę po południu Ministerstwo Obrony Mołdawii, w opublikowanym na platformie Facebook oświadczeniu, przekazało, że był to dron typu Shahed. "Systemy nadzoru przestrzeni powietrznej Armii Narodowej wykryły 16 sierpnia o godz. 4.31 (3.31 w Polsce) statek powietrzny Shahed 136 (Gerań-2)" - napisano.

Dron wyleciał z ukraińskiej miejscowości Kotłowyna i przeleciał przez przestrzeń powietrzną Republiki Mołdawii, nad wsią Etulia w jednostce administracyjnej Gagauzja - dodano. Resort podkreślił, że "według wstępnych informacji obiekt pokonał przestrzeń powietrzną kraju bez zezwolenia w następstwie ataków powietrznych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę".

Do incydentu doszło w nocy z soboty na niedzielę, około 24 km na północ od Gałacza. Ministerstwo Obrony Rumunii przekazało w wydanym komunikacie, iż ich radary wykryły statek bezzałogowy o godz. 4:44 (godz. 3:44 w Polsce) nad ranem.

Rumunia narażona na obecność rosyjskich dronów

Wcześniej, między 24 a 26 lipca, rumuńskie siły powietrzne, wspierane przez włoskie Eurofightery w ramach misji NATO Air Policing, zestrzeliły trzy drony wojskowe typu Shahed.

Agencja Reutera przypomina, że Rumunia, będąca krajem członkowskim Sojuszu Północnoatlantyckiego, posiada z Ukrainą granicę lądową o długości 614 km. W ciągu ostatnich czterech lat, czyli od początku pełnoskalowej inwazji Rosji, przestrzeń powietrzna Rumunii wielokrotnie była naruszana przez rosyjskie drony.

W tym roku bezzałogowiec uderzył w blok w mieście Gałacz, w wyniku czego dwie osoby zostały poszkodowane. Z kolei tylko w lipcu rumuńscy piloci myśliwców F-16 zestrzelili nad terytorium kraju trzy drony.



