W skrócie Rumuński myśliwiec F-16 zestrzelił drona naruszającego przestrzeń powietrzną kraju, o czym poinformował prezydent Nicusor Dan.

Dron został zestrzelony nad niezamieszkanym terenem w pobliżu miejscowości Padina, a służby prowadzą obecnie poszukiwania szczątków maszyny.

Władze Rumunii zapowiedziały dalsze inwestycje w obronę powietrzną i zdolności antydronowe oraz podkreśliły znaczenie bezpieczeństwa zgodnie ze zobowiązaniami NATO.

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Prezydent Rumunii Nicusor Dan poinformował w piątek, że rumuński myśliwiec F-16 zestrzelił drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną kraju.

We wpisie opublikowanym na platformie X szef państwa podkreślił, że maszynę pilotował rumuński pilot. Zapewnił również, że do zestrzelenia doszło nad niezamieszkanym obszarem, dzięki czemu incydent nie stanowił zagrożenia dla ludności cywilnej.

"Obszar był niezamieszkany, dzięki czemu pilot mógł strzelać bez jakiegokolwiek ryzyka" - czytamy.

Dron wtargnął nad Rumunię. F-16 otworzył ogień

- Obecnie zespoły z odpowiednich instytucji przeczesują teren, aby dostarczyć jak najwięcej szczegółów o tym incydencie - przekazał prezydent.

Do incydentu doszło w pobliżu miejscowości Padina w okręgu Buzau około godziny 11. czasu lokalnego. Według Ministerstwa Obrony Narodowej po wykryciu drona natychmiast wdrożono obowiązujące procedury interwencyjne. W powietrze poderwano zarówno rumuńskie maszyny, jak i samoloty państw sojuszniczych.

Rumunia zapowiada dalsze wzmacnianie obrony powietrznej

Wicepremier Rumunii Radu Miruta pogratulował żołnierzom uczestniczącym w operacji przechwycenia drona.

W opublikowanym na Facebooku wpisie Mirutz podkreślił, że "inwestycje w obronność są inwestycjami w bezpieczeństwo obywateli". Dodał również, że Rumunia będzie kontynuować wzmacnianie swoich zdolności obrony powietrznej i systemów przeciwdziałania dronom oraz wywiązywać się ze zobowiązań wynikających z członkostwa w NATO.

Szef resortu obrony zaznaczył także, że wydarzenie potwierdza konieczność dalszych inwestycji w obronę powietrzną oraz rozwój zdolności antydronowych.

Informacja została opublikowana w czasie, gdy w stolicy Ukrainy, Kijowie, ogłoszono alarm powietrzny w związku z kolejnym rosyjskim atakiem.





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