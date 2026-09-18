W skrócie Dron znaleziony w pobliżu bazy Bundeswehry w Wunstorfie jest prawdopodobnie tym samym modelem, który wykorzystano podczas próby sabotażu w Lipsku, a oba przypadki łączy nietypowy element wyprodukowany na drukarce 3D.

W Wunstorfie nie odnaleziono dotychczas śladów materiałów wybuchowych, a służby nadal prowadzą poszukiwania części drona i badają szczątki pod kątem DNA.

Prokuratura prowadzi śledztwo w związku z incydentem w Lipsku, obarczając za próbę dywersji Rosję, która temu zaprzecza.

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Publiczny niemiecki nadawca przekazał nowe informacje o dronie odnalezionym w miejscowości Wunstorf w pobliżu bazy Bundeswehry.

Z najnowszych ustaleń wynika, że odnaleziony w pobliżu bazy bezzałogowiec jest podobny do urządzenia, które wykryto na początku sierpnia na lotnisku w Lipsku.

"Znalezisko w pobliżu Wunstorf ma być tym samym modelem, co ten odkryty na początku sierpnia na lotnisku Halle/Lipsk" - podała stacja NDR.

Niemcy. Media: Dron z Wunstorf to najprawdopodobniej ten sam model, co w Lipsku

Według źródeł NDR zarówno drony z Lipska, jak i ten odnaleziony w Wunstorf, mają wspólną cechę odróżniającą ją od standardowych modeli dostępnych na rynku. Jeden z ich elementów został wyprodukowany z użyciem drukarki 3D.

Występują także różnice w stosunku do incydentu w Lipsku. Według ustaleń stacji w Wunstorf nie odnaleziono dotąd śladów materiałów wybuchowych. Służby od wtorku badają szczątki w poszukiwaniu śladów DNA oraz prowadzą dalsze poszukiwania części drona, co utrudnia lesisty, pagórkowaty teren.

Szczątki drona w pobliżu kluczowej bazy lotnictwa Bundeswehry

Fragment rozbitego drona został odnaleziony w poniedziałek w pobliżu jeziora Steinhuder Meer, zaledwie kilometr od bazy lotniczej Bundeswehry w miejscowości Wunstorf. Stacjonują tam wszystkie należące do Bundeswehry Airbusy A400M - ciężkie samoloty transportowe.

"Jest to kluczowa placówka niemieckiego wojskowego transportu lotniczego. (…) Pełni rolę centrum operacyjnego dla międzynarodowych zleceń transportowych Bundeswehry" - podała NDR.

Równolegle do śledztwa w sprawie incydentu w Wunstorf prokuratura generalna prowadzi dochodzenie w sprawie wydarzeń na lotnisku w Lipsku przeciwko co najmniej dwóm osobom. Berlin oficjalnie obarczył odpowiedzialnością za próbę dywersji Rosję.

Według ustaleń niemieckich służb celem miał paść zatankowany ukraiński Antonow, który Kreml zamierzał wysadzić w powietrze za pomocą ładunków przenoszonych przez drony. Rosja zaprzecza oskarżeniom.

Źródło: NDR, Interia, Reuters



