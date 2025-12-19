Rosyjski bezzałogowy statek powietrzny został odnaleziony w granicach dystryktu Izmit - około 30 kilometrów na południe od Morza Czarnego - poinformowała agencja AFP, powołując się na prywatną turecką agencją prasową DHA.

Wstępne ustalenia wskazują na to, że był to rosyjski dron typu Orłan-10 używany do celów rozpoznawczych i obserwacyjnych - informuje turecki resort cytowany przez AFP. W sprawie zostało wszczęte śledztwo.

Żandarmeria i ekipy dochodzeniowo-śledcze odgrodziły teren i rozpoczęły szczegółowe badania techniczne na miejscu - dodał turecki dziennik "Daily Sabah".

Rosyjski dron rozbił się w Turcji. Ministerstwo potwierdza

Cytowany przez gazetę mieszkaniec okolicy, który był świadkiem zdarzenia, powiedział, że dron spadł kilka dni wcześniej, ale nie zbliżył się do niego z obawy przed wybuchem.

- Widziałem go w środę. Usłyszałem dźwięk, schodząc z pola i zdałem sobie sprawę, że urządzenie spadnie. Potem uderzyło i rozbiło się. Bałem się do niego zbliżyć - powiedział mężczyzna, dodając, że ze strachu nikogo początkowo nie powiadomił.

Dopiero w piątek zgłosił sprawę sołtysowi, który zaalarmował władze.

Turcja. Seria incydentów z udziałem dronów

Do incydentu doszło kilka dni po innym, podobnym zdarzeniu. W poniedziałek tureckie siły zestrzeliły drona, który "stracił kontrolę" i zbliżył się do tureckiej przestrzeni powietrznej od strony Morza Czarnego.

Turcja wysłała myśliwce F-16, które zestrzeliły drona "w bezpiecznym miejscu zdala od obszarów zaludnionych", aby zapobiec "jakimkolwiek negatywnym konsekwencjom".

W ataku sił rosyjskich w porcie w ukraińskiej Odessie uszkodzone zostały w ubiegłym tygodniu trzy statki należące do Turcji, zaledwie kilka godzin po rozmowie Recep Tayyipa Erdogana z Władimirem Putinem na marginesie szczytu w Turkmenistanie.

Wcześniej w pobliżu wód tureckich na Morzu Czarnym doszło do ataków sił ukraińskich przeciwko flocie cieni, którą Rosja wykorzystuje do omijania sankcji nałożonych przez Zachód na eksport jej surowców energetycznych.

Władze w Ankarze wezwały do zaprzestania ataków na porty, a na początku grudnia w odpowiedzi na ataki MSZ Turcji wezwało przedstawicieli Rosji i Ukrainy.

Jak podaje AFP, prezydent Turcji ostrzegł, że nie pozwoli, by Morze Czarne stało się "obszarem konfrontacji" między Rosją a Ukrainą.

Źródła: AFP, Reuters

