Dron rozbił się w pobliżu bazy Bundeswehry. Akcja służb w Niemczech

Dawid Kryska

Dawid Kryska

W okolicach Hanoweru na północy Niemiec odnaleziono fragmenty drona. Maszyna rozbiła się w pobliżu obiektu Bundeswehry - informuje "Bild". Na miejscu trwa akcja służb.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Niemiecki policjant patroluje zalesiony teren w poszukiwaniu fragmentów rozbitego drona.
Zdj. ilustracyjne/Niemieccy policjanci poszukują fragmentów drona, który rozbił się w pobliżu bazy wojskowejMarkus SchreiberAP

W skrócie

  • W rejonie Hanoweru odnaleziono fragmenty drona, który rozbił się w pobliżu bazy Bundeswehry.
  • Na otwartym terenie trwa akcja służb mająca na celu zidentyfikowanie i zabezpieczenie wszystkich szczątków drona.
  • W sierpniu na lotnisku w Lipsku znaleziono drona z materiałami wybuchowymi przy ukraińskim Antonowie, co sklasyfikowano jako rosyjski akt sabotażu, czemu Rosja zaprzeczyła.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Według informacji podawanych przez "Bild" fragmenty rozbitego drona odnaleziono w poniedziałek, w pobliżu jeziora Steinhuder Meer, zaledwie kilometr od bazy lotniczej Bundeswehry w miejscowości Wunstorf.

Informację potwierdziło niemieckie wojsko.

Odnaleziono drona. Akcja służb w Niemczech

Bezzałogowiec rozbił się na otwartym, niezamieszkanym terenie. Policja uspokaja, że nie ma zagrożenia dla ludności.

Póki co nie wiadomo, do kogo należała maszyna, ani skąd przyleciała. Na miejscu trwa zakrojona na szeroką skalę akcja służb.

Funkcjonariusze próbują odnaleźć wszystkie szczątki rozbitego bezzałogowca. Dopiero wtedy będzie możliwa jego pełna identyfikacja.

Uzbrojony dron na lotnisku w Lipsku

To nie pierwszy w ostatnich tygodniach incydent z dronem w Niemczech. W sierpniu na płycie lotniska w Lipsku, przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow, odnaleziono drona z materiałami wybuchowymi.

Zobacz również:

Samolot Antonow na lotnisku Lipsk/Halle po incydencie z dronem
Świat

Dron na niemieckim lotnisku, dotarli do tajnych akt. Pojawia się polski wątek

Dorota Hilger
Dorota Hilger

Ładunek ostatecznie nie eksplodował z powodu awarii (zerwania) zapalnika. Incydent został oficjalnie zaklasyfikowany przez niemieckie służby jako rosyjski akt dywersji i sabotażu.

Przywódca Rosji Władimir Putin odrzucił jednak oskarżenia Berlina w tej sprawie i zarzucił Niemcom sfabrykowanie dowodów w celu obarczenia Moskwy odpowiedzialnością za incydent w Lipsku.

Zobacz również:

Nieznany dron znaleziony na plaży w okolicy Jarosławca
Polska

Dron na polskiej plaży, trwa akcja. Nowe informacje z wojska

Patryk Idziak
Patryk Idziak


25. rocznica ataków terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze