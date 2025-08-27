- Na podstawie wstępnych oględzin, mamy podstawy by sądzić, że odnalezione części to ukraiński dron, który został wymierzony w rosyjskie obiekty w głębi lądu, ale zboczył z kursu przez rosyjskie zagłuszanie GPS i inne środki walki elektronicznej, co spowodowało, że wleciał w przestrzeń powietrzną Estonii - powiedział szef agencji bezpieczeństwa wewnętrznego i kontrwywiadu (Kapo) Margo Palloson, podkreślając, że na razie nic nie wskazuje na to, że był to "rosyjski dron".

Części drona znaleziono w południowo-wschodniej Estonii na obszarze niezamieszkałym niedaleko Tartu. Służby analizują, czy dron wleciał nad Estonię od strony Rosji czy też od Łotwy. To pierwszy taki incydent w kraju.

Prezydent kraju Alar Karis zaapelował o przyspieszenie budowy muru dronów i wielowarstwowej obrony powietrznej, ponieważ - jak określił - chodzi o bezpieczeństwo i ochronę mieszkańców.

Estonia. Minister obrony: Rosja stosuje bardzo silne zagłuszanie systemu GPS

Minister obrony Hanno Pevkur powiedział na konferencji, że Estonia jest w trakcie zakupów nowego typu radaru, zdolnego wykrywać nisko latające obiekty. - Rosja stosuje bardzo silne zagłuszanie sygnału GPS w pobliżu naszych granic. W rezultacie jednego dnia dron ląduje na Litwie, następnego na Łotwie, a teraz dociera do Estonii - stwierdził minister, podkreślając, że te bezzałogowce latają na bardzo małej wysokości, aby uniknąć wykrycia przez Rosję.

W weekend estońska policja i straż graniczna odnotowała aktywny ruch dronów, kiedy to Ukraina zaatakowała cele w Rosji. Bezzałogowce leciały w stronę obiektów w Petersburgu i terminalu naftowego Ust-Ługa w pobliżu granicy z Estonią.

Służby monitorowały także ruch drona, który w niedzielę przeleciał nad granicznym jeziorem Pejpus, a następnie wpadł do wody na terytorium Rosji, kilka kilometrów od granicy.

