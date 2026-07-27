W skrócie Niezidentyfikowany dron wtargnął w rumuńską przestrzeń powietrzną na granicy z Ukrainą, powodując wysłanie alertów ostrzegawczych do lokalnych mieszkańców.

Myśliwce F-16 zostały poderwane do monitorowania, a po krótkim czasie obiekt opuścił przestrzeń powietrzną Rumunii i został odnotowany wybuch na Ukrainie.

Prezydent Rumunii zapowiedział protest dyplomatyczny wobec Rosji po serii naruszeń rumuńskiej przestrzeni powietrznej, które powtarzają się czwarty dzień z rzędu.

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Obcy bezzałogowy statek powietrzny został wykryty przez rumuńskie systemy w poniedziałek rano na wschód od miasta Sulina nad Morzem Czarnym. Miasteczko znajduje się przy granicy z Ukrainą.

Chwilę przed godz. 9 rano rumuńskie wojsko poderwało dwa myśliwce F-16, których zadaniem było monitorowanie sytuacji. Do mieszkańców okręgu Tulcza wysłano alert z ostrzeżeniem przed potencjalnym zagrożeniem.

Ostatecznie cel jedynie przez krótki czas znajdował się w przestrzeni powietrznej Rumunii. Następnie przekroczył ukraińską granicę. "Wkrótce zgłoszono wybuchy na terytorium Ukrainy" - potwierdził rumuński resort obrony.

Rumunia. Przestrzeń powietrzna naruszona czwarty dzień z rzędu

Przestrzeń powietrzna Rumunii została naruszona czwarty dzień z rzędu. W piątek rosyjski dron został zestrzelony przez obronę powietrzną w pobliżu miejscowości Padina w okręgu Buzau na wschodzie na kraju.

W sobotę doszło do zestrzelenia bezzałogowca ok. 10 km na zachód od miasta Sfantu Gheorghe w centrum kraju. Z kolei w niedzielę rosyjski dron został strącony ok. 12 km na północny wschód od Suliny.

Według ustaleń rumuńskich służb dron, który naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną w piątek należał do Rosji. Na chwilę obecną nie wiadomo natomiast do kogo należały drony, które naruszyły przestrzeń powietrzną Rumunii w sobotę, niedzielę oraz poniedziałek.

Prezydent Rumunii grzmi, wskazuje na Rosję. "Niedopuszczalne"

Prezydent Rumunii Nicusor Dan poinformował, że w związku z incydentami Rumunia złoży do władz rosyjskich protest dyplomatyczny.

"Jest niedopuszczalne i nie do zniesienia, aby Federacja Rosyjska kontynuowała naruszanie przestrzeni powietrznej Rumunii, która jest jednocześnie przestrzenią powietrzną NATO i Unii Europejskiej. Takie działania są nieakceptowalne i traktujemy je z całą powagą, wraz z naszymi sojusznikami" - pisał w niedzielę na platformie X.





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