W skrócie Dron naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną, najprawdopodobniej przyleciał z kierunku Mołdawii i został zestrzelony przez pilota myśliwca F-18.

Szczątki drona spadły na teren pomiędzy wioskami Baleni a Cudalbi, a sytuacja w rejonie Gałacza została uznana za bezpieczną.

W ciągu ostatnich czterech lat rumuńska przestrzeń powietrzna była wielokrotnie naruszana przez rosyjskie drony, przy granicy z Ukrainą.

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Do incydentu doszło w nocy z soboty na niedzielę, około 24 km na północ od Gałacza. Ministerstwo Obrony Rumunii przekazało w wydanym komunikacie, iż ich radary wykryły statek bezzałogowy o godz. 4:44 (godz. 3:44 w Polsce) nad ranem.

Dron, w ocenie resortu, wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną od strony Mołdawii.

Rumunia. Dron naruszył przestrzeń powietrzną, został zestrzelony

Bezzałogowiec został zestrzelony przez pilota hiszpańskiego myśliwca F-18, który wykonywał misję patrolowania przestrzeni powietrznej NATO w jednej z tamtejszych baz.

"(Pilot - red.) nawiązał kontakt radarowy z celem i otrzymał zgodę na atak. Dron został bezpiecznie zestrzelony przez samolot F-18 o godzinie 05:01" - przekazało rumuńskie Ministerstwo Obrony.

Jak dodano, szczątki obiektu spadły najprawdopodobniej na niezamieszkały teren między wioskami Baleni a Cudalbi. Zagrożenie powietrzne dla Gałacza minęło około godz. 5:20.

"Ministerstwo Obrony Narodowej na bieżąco monitoruje sytuację i na bieżąco informuje o niej struktury sojusznicze" - podkreślono w wydanym komunikacie. Jednocześnie nie przekazano szczegółów incydentu.

Rosyjskie drony w przestrzeni powietrznej Rumunii

Agencja Reutera przypomniała, że Rumunia, będąca krajem członkowskim Sojuszu Północnoatlantyckiego, posiada z Ukrainą granicę lądową o długości 614 km. W ciągu ostatnich czterech lat, czyli od początku pełnoskalowej inwazji Rosji, przestrzeń powietrzna Rumunii wielokrotnie była naruszana przez rosyjskie drony.

Wcześniej w tym roku bezzałogowiec uderzył w blok w mieście Gałacz, w wyniku czego dwie osoby zostały poszkodowane. Z kolei tylko w lipcu rumuńscy piloci myśliwców F-16 zestrzelili nad terytorium kraju trzy drony.



