Dron nad kolejnym lotniskiem państwa NATO. "Operacje czasowo wstrzymane"

Z powodu zaobserwowania drona nad lotniskiem w Liege wszystkie operacje były czasowo wstrzymane - donosi agencja Reutera, powołując się na informacje z wieży kontroli lotów tego belgijskiego portu lotniczego. To druga taka sytuacja na przestrzeni tygodnia. Obecnie wszystkie starty i lądowania odbywają się bez opóźnień.

Lotnisko w Liege
Lotnisko w Liege PhotonewsGetty Images

  • Nad lotniskami w Belgii zaobserwowano niezidentyfikowane drony, co doprowadziło do czasowego wstrzymania operacji lotniczych.
  • Incydenty miały miejsce w Brukseli i Liege, a po jednym z nich loty zawieszono na ponad godzinę.
  • W przypadku poprzednich tego typu zdarzeń belgijskie służby podejrzewają celowe działania, być może powiązane z Rosją.
Jak przekazuje agencja Belga, do dwóch tożsamych incydentów doszło w czwartek wieczorem. Najpierw "w ramach ostrożności" loty zawieszono na pół godziny na stołecznym lotnisku w Brukseli. Kilkadziesiąt minut później - począwszy od 22:00 do 23:20 - podobne środki wprowadzono w Liege.

Zdarzenie wystąpiło kilkanaście godzin po nadzwyczajnym posiedzeniu belgijskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Politycy omawiali omówienia zagrożenia, jakie stwarzają drony po ostatnich doniesieniach o ich obecności nad terenami wojskowymi i lotniskiem w Brukseli. Tylko w samym Liege na przestrzeni tygodnia dwukrotnie zaobserwowano podejrzane bezzałogowców.

    Niezidentyfikowane drony przeleciały nad Belgią. Seria incydentów

    Przypomnijmy, że w ostatnich dniach w Belgii doszło do kilkukrotnego przelotu niezidentyfikowanych dronów. Obiekty znajdowało się w bliskiej odległości od strategicznych punktów obronnych, w tym bazy Kleine-Brogel, gdzie składowana jest amerykańska broń jądrowa. Według wstępnych planów od 2027 roku miejsce to będzie schronem dla myśliwców F-35.

    Minister obrony Belgii Theo Francken ocenił, że działania te były kierowane przez zawodowców i najprawdopodobniej celowo podjęto je tak blisko terenów wojskowych. Nie wykluczył, że były to prowokacje Rosji. W jednym z przypadków użyto zagłuszacza dronów.

    Po tych doniesieniach Belga podała, że zdolności belgijskich wojsk do zestrzeliwania dronów są obecnie ograniczone.

