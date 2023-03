DRK: Wypadek w kopalni złota. Ratowali górników gołymi rękami

Oprac.: Aneta Wasilewska Świat

W Demokratycznej Republice Konga doszło do zawalenia się kopalni złota, po której rozpoczęto akcję ratunkową. Na nagraniu zmieszczonym w mediach społecznościowych widać, że mężczyźni, by dotrzeć do osób znajdujących się pod ziemią, odkopywali gruz gołymi rękami.

Zdjęcie Akcja ratunkowa w kopalni / Twitter /