"Dreszczowiec dobiegł końca". Niemcy dziękują Polakom

W skrócie Pesa Bydgoszcz sfinalizowała przejęcie niemieckiej firmy Heiterblick z Lipska, zabezpieczając miejsca pracy oraz kontynuację produkcji tramwajów dla miasta.

Według lokalnego niemieckiego dziennika coraz więcej polskich firm przejmuje tradycyjne przedsiębiorstwa w Niemczech, a transakcja nie polega na prostym przeniesieniu produkcji, lecz na wykorzystaniu lokalnego know-how.

Polska firma planuje rozwijać zakłady Heiterblick w Lipsku i oferować pojazdy miejskie na rynkach europejskich dzięki połączeniu potencjałów obu firm.

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Z początkiem lipca Pesa Bydgoszcz sfinalizowała przejęcie niemieckiego producenta tramwajów, firmy Heiterblick z Lipska i - jak zapewnia w komunikacie - planuje rozwój zakładów produkcyjnych w mieście w Saksonii. O transakcji poinformował w piątek 3 lipca lokalny dziennik "Leipziger Volkszeitung", zwracając uwagę, że coraz więcej polskich firm dokonuje przejęć w Niemczech.

Polski koncern "ratuje nie tylko firmę z długą tradycją i około 250 miejsc pracy w przemyśle, ale także kluczowy element transformacji transportu miejskiego" - pisze gazeta. Jak wyjaśnia, Heiterblick buduje dla lipskich przedsiębiorstw komunikacyjnych LVB nowe tramwaje w rozmiarze XXL, których miasto pilnie potrzebuje. Gdy wiosną 2025 roku Heiterblick ogłosił upadłość, miasto przez wiele miesięcy martwiło się o swoje nowe tramwaje, a pracownicy drżeli o miejsca pracy".

Teraz, wraz z finalizacją transakcji z bydgoską Pesą, "gospodarczy dreszczowiec dobiegł końca" - czytamy.

DW: Coraz więcej polskich firm przejmuje zakłady w Niemczech

"Przejęcie to jest godne uwagi z dwóch powodów: po pierwsze, przełamuje wieloletni schemat. Po upadku muru berlińskiego to niemieckie koncerny wykupywały firmy na wschodzie, by produkować taniej. Tymczasem wiatr się zmienił" - pisze "Leipziger Volkszeitung".

Niemiecki dziennik powołuje się na dane agencji Bloomberg, według których "dynamiczne polskie koncerny coraz częściej sięgają po niemieckie tradycyjne przedsiębiorstwa". "Tylko w 2025 roku Bloomberg odnotował 22 duże przejęcia w Europie Zachodniej - to rekordowa liczba" - wskazuje dziennik z Lipska.

Po drugie - jak pisze - ta transakcja nie wpisuje się w niekorzystny "scenariusz wyprzedaży" firm. Bowiem Pesa nie zamierza przekształcić przejętego zakładu "w zwykłą przedłużoną linię produkcyjną, tylko chce zebrać tam lokalny know-how i wykorzystać ją jako kluczowy element planów rozwoju koncernu".

- Uratowanie firmy to dobra wiadomość, zwłaszcza dla pracowników - powiedział gazecie Michael Hecker ze związku zawodowego IG Metall w Lipsku. - Cieszymy się, że w Lipsku nadal będą budowane tramwaje - dodał.

Według informacji dziennika pierwszy 45-metrowy tramwaj XXL produkowany przez Heiterblick dla komunikacji miejskiej jest już na etapie montażu końcowego. "Nadwozia - ukończone w Polsce po ogłoszeniu upadłości - dotarły do Lipska i rozpoczęto już prace wykończeniowe wewnątrz. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Heiterblick przekaże pierwszy pojazd LVB w grudniu 2026 roku. Nowy start się powiódł" - ocenia "Leipziger Volkszeitung".

Pesa o przejęciu niemieckiej firmy. Wskazano dalsze kroki

Umowę inwestycyjną w sprawie przejęcia przez Pesę Bydgoszcz 100 proc. udziałów niemieckiej firmy podpisano już w grudniu ubiegłego roku. Przejęcie było możliwe dzięki wsparciu właścicielskiemu Polskiego Funduszu Rozwoju. Pozyskana kwota refinansowania sięga 6,8 mld zł.

Jak informuje polska firma w komunikacie, zakłady produkcyjne w Lipsku będą rozwijane, a dzięki połączeniu możliwości obu firm powstanie producent pojazdów sektora Urban, który będzie mógł zaoferować pojazdy odpowiadające potrzebom przewoźników na wszystkich rynkach europejskich.

"Intencją Pesa jest nie tylko utrzymanie, ale i rozwój działalności zakładu Heiterblick w Lipsku. Proces optymalizacji poziomu produkcji ma przynieść efektywne wykorzystanie zasobów do obsługi bieżących kontraktów. Pesa, by wesprzeć realizację obecnych zamówień Heiterblick, wykorzysta swoje doświadczenie i zasoby produkcyjne. W tym celu m.in. już rozpoczęto produkcję nadwozi dla tramwajów dla Lipskich Zakładów Komunikacyjnych (LVB) w zakładach w Bydgoszczy" - poinformowano.

Jednym ze strategicznych celów polskiej firmy jest przyspieszenie wejścia Pesy na niemiecki rynek. "Dzięki połączeniu sił, kapitału i know-how, Pesa ma szansę odegrać znaczącą rolę na europejskim rynku pojazdów szynowych, oferując stabilność dostaw i innowacyjne rozwiązania techniczne" - podano.

Tekst pierwotnie ukazał się w polskiej sekcji Deutsche Welle.

Redakcja Polska Deutsche Welle/Anna Widzyk





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