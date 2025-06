Drapieżne zwierzę wtargnęło na lotnisko. Zamknięto pas startowy

Próbowali przepłoszyć go samochodem, ale uciekł w krzaki. Niedźwiedź nie chce opuścić japońskiego lotniska Yamagata, na które wtargnął w czwartek. Ze względów bezpieczeństwa odwołano wiele lotów, a kilka zanotowało opóźnienia. Miejscowe służby próbują schwytać zwierzę, jednak ono wciąż wymyka się obławie. Pas startowy pozostanie zamknięty co najmniej do wieczora.