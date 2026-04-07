W skrócie W hucie stali JFE Steel w Kawasaki zawaliło się 40-metrowe rusztowanie podczas demontażu dźwigu.

Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie krytycznym, jedna uznana za zaginioną, a kolejna przez pewien czas była nieprzytomna.

Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe i nurkowie w poszukiwaniu poszkodowanych.

40-metrowe rusztowanie zawaliło się na wysokości dwunastopiętrowego budynku w japońskim Kawasaki. Do zdarzenia doszło w jednej z hut stali.

Japoński nadawca NHK przekazał, że konstrukcja rusztowania zawaliła się podczas demontażu dźwigu. Nagrania pokazały duży, wypełniony wodą otwór.

Kawasaki. Rusztowanie spadło na ziemię, akcja japońskich służb

Policja prefektury Kanagawa poinformowała, że do wypadku doszło w hucie stali JFE Steel w Kawasaki. Miasto leży 20 kilometrów od japońskiej stolicy, Tokio.

Na miejscu natychmiast zjawiły się służby ratunkowe, a także nurkowie, którzy szukali potencjalnych poszkodowanych.

Według wstępnych raportów w wyniku zawalenia się rusztowania pięciu pracowników wpadło w przepaść.

Jak podały japońskie media, trzy osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie krytycznym. Jedną osobę uznaje się za zaginioną, a kolejna przez pewien czas pozostawała nieprzytomna.

Rusztowanie spadło z 12-piętrowego budynku. Na zdj. biorący udział w akcji nurkowie ANDREW CABALLERO-REYNOLDS AFP

JFE Steel jest drugim największym producentem stali w Japonii po Nippon Steel. Obszar ten znajduje się w rogu nadbrzeżnej części Kawasaki, gdzie prowadzono prace nad demontażem dźwigów używanych do rozładunku ładunków ze statków.

Źródła: NHK, "The Japan Times", AFP

Brak wczesnej interwencji medycznej nas zabija. Jak uratować zdrowie Polaków? Polsat News