Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. 10-latka porwana sprzed szkoły

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 7:45 w mieście Edenkoben. Jak wynika z ustaleń policji, 61-letni podejrzany wciągnął 10-latkę idącą do szkoły do swojego samochodu, zielonego Audi A4. Następnie mężczyzna odjechał z miejsca zdarzenia.