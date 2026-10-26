W skrócie W wypadku autobusu w katalońskiej gminie Fogars de Montclus poszkodowane zostały 83 osoby, z czego siedem jest w stanie ciężkim.

Pojazd spadł ze zbocza krętej drogi z wysokości około 20 metrów i utknął między skałami oraz drzewami, co zamortyzowało upadek, jednak nie ułatwia akcji ratunkowej.

Na miejscu zdarzenia pracowały 23 karetki pogotowia, około 30 jednostek straży pożarnej oraz dwa śmigłowce ratunkowe.

Służby przeszukały teren wokół wraku z użyciem dronów, kamer termowizyjnych i psów tropiących, nie znajdując innych poszkodowanych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Jak podał państwowy nadawca RTVE, zgłoszenie o wypadku spłynęło do służb w niedzielę około godz. 16.30.

Z przekazanej strażakom informacji wynikało, że autobus rozbił się na drodze w gminie Fogars de Montclus, pomiędzy Barceloną a Gironą.

Hiszpania. Poważny wypadek autobusu w Katalonii

Na miejsce zdarzenia wysłano 23 karetki pogotowia, około 30 jednostek straży pożarnej, dwa śmigłowce ratunkowe. Poza pomocą medyczną poszkodowanym zapewniono równie wsparcie psychologiczne.

W sumie poszkodowane zostały 83 osoby, z których siedmiu odniosło poważne obrażenia. Wymagających specjalistycznej opieki medycznej przewieziono do pobliskich szpitali. Stacja Antena 3 podała, że w autobusie było 65 miejsc siedzących.

Santi Lleonart z katalońskiej straży pożarnej powiedział, że teren, na którym utknął pojazd jest bardzo nierówny, trudno dostępny i niestabilny. Autobus utknął między skałami i drzewami, co nie ułatwia akcji, jednak roślinność zamortyzowała upadek i zapobiegła dalszemu staczaniu się wraku.

Autobus spadł w przepaść. Psy tropiące i kamery termowizyjne w akcji

Z inicjatywy obrony cywilnej oraz Czerwonego Krzyża w Can Ramis utworzono punkt pomocy poszkodowanym, gdzie zapewniano koce oraz wodę. Wparcia udzieliły również grupy wolontariuszy z okolicznych gmin.

Starania służb skupiły się na przeszukiwaniu okolic rozbitego pojazdu. Z wykorzystaniem kamer termowizyjnych, dronów i psów tropiących próbowano ustalić, czy w pobliżu autobusu nie znajduje się żaden poszkodowany.

Po zakończeniu akcji wykluczono obecność ludzi w promieniu kilkudziesięciu metrów od pojazdu. Wznowienie akcji zaplanowano na poniedziałek. Katalońska policja prowadzi dochodzenie celem ustalenia przyczyny wypadku.

Źródło: RTVE, Associated Press, Sky News, Antena 3



