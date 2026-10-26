W skrócie
- W wypadku autobusu w katalońskiej gminie Fogars de Montclus poszkodowane zostały 83 osoby, z czego siedem jest w stanie ciężkim.
- Pojazd spadł ze zbocza krętej drogi z wysokości około 20 metrów i utknął między skałami oraz drzewami, co zamortyzowało upadek, jednak nie ułatwia akcji ratunkowej.
- Na miejscu zdarzenia pracowały 23 karetki pogotowia, około 30 jednostek straży pożarnej oraz dwa śmigłowce ratunkowe.
- Służby przeszukały teren wokół wraku z użyciem dronów, kamer termowizyjnych i psów tropiących, nie znajdując innych poszkodowanych.
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Jak podał państwowy nadawca RTVE, zgłoszenie o wypadku spłynęło do służb w niedzielę około godz. 16.30.
Z przekazanej strażakom informacji wynikało, że autobus rozbił się na drodze w gminie Fogars de Montclus, pomiędzy Barceloną a Gironą.
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Na miejsce zdarzenia wysłano 23 karetki pogotowia, około 30 jednostek straży pożarnej, dwa śmigłowce ratunkowe. Poza pomocą medyczną poszkodowanym zapewniono równie wsparcie psychologiczne.
W sumie poszkodowane zostały 83 osoby, z których siedmiu odniosło poważne obrażenia. Wymagających specjalistycznej opieki medycznej przewieziono do pobliskich szpitali. Stacja Antena 3 podała, że w autobusie było 65 miejsc siedzących.
Santi Lleonart z katalońskiej straży pożarnej powiedział, że teren, na którym utknął pojazd jest bardzo nierówny, trudno dostępny i niestabilny. Autobus utknął między skałami i drzewami, co nie ułatwia akcji, jednak roślinność zamortyzowała upadek i zapobiegła dalszemu staczaniu się wraku.
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Z inicjatywy obrony cywilnej oraz Czerwonego Krzyża w Can Ramis utworzono punkt pomocy poszkodowanym, gdzie zapewniano koce oraz wodę. Wparcia udzieliły również grupy wolontariuszy z okolicznych gmin.
Starania służb skupiły się na przeszukiwaniu okolic rozbitego pojazdu. Z wykorzystaniem kamer termowizyjnych, dronów i psów tropiących próbowano ustalić, czy w pobliżu autobusu nie znajduje się żaden poszkodowany.
Po zakończeniu akcji wykluczono obecność ludzi w promieniu kilkudziesięciu metrów od pojazdu. Wznowienie akcji zaplanowano na poniedziałek. Katalońska policja prowadzi dochodzenie celem ustalenia przyczyny wypadku.
Źródło: RTVE, Associated Press, Sky News, Antena 3