Dramatyczne sceny w Katalonii. Autobus runął ze zbocza, dziesiątki rannych

Maria Literacka

Maria Literacka

83 osoby zostały ranne w wypadku autobusu, do którego w niedzielę doszło w Katalonii - donoszą hiszpańskie media. Siedmiu poszkodowanych jest w stanie ciężkim. Pojazd spadł ze zbocza krętej drogi, z wysokości około 20 metrów. Na miejsce skierowano kilkadziesiąt jednostek ratowniczych, w tym grupę ratownictwa górskiego.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Miejsce wypadku autobusu w Fogars de Montclus w Katalonii, wrak pojazdu w lesie poniżej drogi i prowadzone działania ratunkowe.
Hiszpania. Wypadek autobusu w Fogars de MonclusX/Katalońska Straż Pożarnamateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W wypadku autobusu w katalońskiej gminie Fogars de Montclus poszkodowane zostały 83 osoby, z czego siedem jest w stanie ciężkim.
  • Pojazd spadł ze zbocza krętej drogi z wysokości około 20 metrów i utknął między skałami oraz drzewami, co zamortyzowało upadek, jednak nie ułatwia akcji ratunkowej.
  • Na miejscu zdarzenia pracowały 23 karetki pogotowia, około 30 jednostek straży pożarnej oraz dwa śmigłowce ratunkowe.
  • Służby przeszukały teren wokół wraku z użyciem dronów, kamer termowizyjnych i psów tropiących, nie znajdując innych poszkodowanych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Jak podał państwowy nadawca RTVE, zgłoszenie o wypadku spłynęło do służb w niedzielę około godz. 16.30.

Z przekazanej strażakom informacji wynikało, że autobus rozbił się na drodze w gminie Fogars de Montclus, pomiędzy Barceloną a Gironą.

Hiszpania. Poważny wypadek autobusu w Katalonii

Na miejsce zdarzenia wysłano 23 karetki pogotowia, około 30 jednostek straży pożarnej, dwa śmigłowce ratunkowe. Poza pomocą medyczną poszkodowanym zapewniono równie wsparcie psychologiczne.

W sumie poszkodowane zostały 83 osoby, z których siedmiu odniosło poważne obrażenia. Wymagających specjalistycznej opieki medycznej przewieziono do pobliskich szpitali. Stacja Antena 3 podała, że w autobusie było 65 miejsc siedzących.

Santi Lleonart z katalońskiej straży pożarnej powiedział, że teren, na którym utknął pojazd jest bardzo nierówny, trudno dostępny i niestabilny. Autobus utknął między skałami i drzewami, co nie ułatwia akcji, jednak roślinność zamortyzowała upadek i zapobiegła dalszemu staczaniu się wraku.

Zobacz również:

Zalane ulice w miastach na południu Francji. Co najmniej jedna osoba nie żyje, w kilkunastu tysiącach domów nie ma prądu
Świat

Powodzie suną przez Europę. Ucierpiało wiele departamentów

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Autobus spadł w przepaść. Psy tropiące i kamery termowizyjne w akcji

Z inicjatywy obrony cywilnej oraz Czerwonego Krzyża w Can Ramis utworzono punkt pomocy poszkodowanym, gdzie zapewniano koce oraz wodę. Wparcia udzieliły również grupy wolontariuszy z okolicznych gmin.

Starania służb skupiły się na przeszukiwaniu okolic rozbitego pojazdu. Z wykorzystaniem kamer termowizyjnych, dronów i psów tropiących próbowano ustalić, czy w pobliżu autobusu nie znajduje się żaden poszkodowany.

Po zakończeniu akcji wykluczono obecność ludzi w promieniu kilkudziesięciu metrów od pojazdu. Wznowienie akcji zaplanowano na poniedziałek. Katalońska policja prowadzi dochodzenie celem ustalenia przyczyny wypadku.

Źródło: RTVE, Associated Press, Sky News, Antena 3

Zobacz również:

Skoczek spadochronowy polskiego wojska (zdjęcie ilustracyjne)
Polska

Sprawa tragicznej śmierci polskich żołnierzy w USA. Prokuratura ujawnia przyczyny

Mateusz Balcerek
Mateusz Balcerek


"Polityczny WF": Gra o Trybunał. Będzie wytrychem do omijania wet?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze