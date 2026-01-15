Dramatyczne sceny w Iranie. Wdarła się do kostnicy i wyniosła ciało córki
Przeszukała setki ciał demonstrantów w poszukiwaniu swojej córki. W końcu wdarła się do kostnicy, gdzie odnalazła i wyniosła zwłoki. Stacja CBS News opisała tragiczną historię 23-letniej studentki, która straciła życie podczas manifestacji w Teheranie. Łączna liczba ofiar represyjnych działań władz Iranu waha się i może wynieść nawet 20 tys. osób.
W skrócie
- Rubina Aminian, 23-letnia studentka, została zabita podczas protestu w Teheranie.
- Matka Rubiny samodzielnie wyniosła ciało córki z kostnicy po przeszukaniu setek ciał.
- CBS News szacuje, że podczas dwutygodniowych protestów w Iranie zginęło od 12 do 20 tys. osób.
Rubina Aminian była 23-letnią studentką, która wraz z tysiącami innych ludzi przyłączyła się do masowych protestów w Iranie. 8 stycznia wyszła ze swojej uczelni i ruszyła razem przetaczającym się ulicami Teheranu tłumem demonstrantów.
W sobotę do rodziny 23-latki dotarła informacja o jej śmierci. - Mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że to był najtrudniejszy dzień w moim życiu - opowiadała w rozmowie ze stacją CBS News ciotka Rubiny, Hilala Noori.
- Kiedy potwierdzili, że została zabita, całe moje ciało paliło się. Nie wiem, jak opisać ten moment - wspominała kobieta. Z relacji rodziny młodej kobiety wynika, że została zabita strzałem w głowę z bliskiej odległości.
Iran. 23-letnia studentka Rubina Aminian jedną z ofiar. Matka wyniosła jej ciało z kostnicy
Po otrzymaniu tragicznej informacji bliscy 23-latki wyjechali z rodzinnego miasta Kermanszah, położnego na zachodzie kraju, do oddalonej o niemal 500 km stolicy. Tam otrzymali informację o lokalizacji kostnicy, gdzie znajduje się ciało zmarłej.
Początkowo matka Rubiny szukała przed budynkiem, gdzie - jak wynika z relacji - miała zobaczyć setki poukładanych jedno na drugim zwłok. Wszystkie miały rany postrzałowe głowy lub szyi.
W końcu na własną rękę weszła do kostnicy, gdzie odnalazła ciało córki. Kobieta nie miała jednak pozwolenia na odebranie zwłok, więc sama postanowiła wynieść zabitą córkę.
- Była zmuszona do przeniesienia ciała swojej 40-kilogramowej córki na zewnątrz. Ukradła im ciało i trzymała je przez wiele godzin, aż dotarli do Kermanszah - opowiadała Hilala Noori. Krewna ofiary uważa, że "bezpośrednią odpowiedzialność" za śmierć jej siostrzenicy i innych ofiar ponosi najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei.
CBS News powołując się na swoje źródła podaje, że w wyniku dwutygodniowych protestów na ulicach irańskich miast miało zginąć od 12 do 20 tys. osób.
Źródło: CBS News