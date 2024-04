Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wydał ostrzeżenie przed "wyjątkowo trudnymi warunkami". Z danych Flight Aware wynika, że w środę odwołano ok. 300 lotów do i z lotniska w Dubaju , a setki zostało opóźnionych.

Dubaj. Paraliż lotniska. "Totalny chaos"

Inna pasażerka Anne Wing z Rotherham na lotnisku znalazła się razem z mężem i trójką dzieci, rodzina miała polecieć z ZEA do Londynu. Jak przekazała BBC, na miejscu brakowało pracowników, którzy mogliby udzielić im informacji. Problemem było także zapewnienie posiłków dla pasażerów oczekujących na lot. - Jedyne, co dostaliśmy, to małe kartoniki z wodą - mówiła. - To przerażające, jesteśmy tu stłoczeni jak zwierzęta. To niebezpieczne, nieludzkie. Sytuacja tutaj jest kuriozalna - zaznaczyła.