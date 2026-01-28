W skrócie Samolot badawczy NASA musiał wylądować bez podwozia na lotnisku Ellington w Teksasie.

Podczas lądowania z maszyny wydobywały się iskry i kłęby dymu, a pilot opuścił kokpit przy pomocy służb ratowniczych. NASA zapewniła, że "wszyscy są bezpieczni".

Samolot WB-57 wykorzystywany jest do misji badawczych i atmosferycznych.

NASA poinformowała w komunikacie, że dramatyczne zdarzenie miało miejsce na lotnisku Ellington na południowy wschód od Houston w Teksasie. "Wszyscy są bezpieczni" - zapewniono. Według amerykańskiej agencji z powodu "problemu mechanicznego" podczas lądowania w samolocie nie udało się wysunąć podwozia.

Samolot NASA lądował bez podwozia. Spod maszyny wydobywały się iskry

Na nagraniu widać, jak samolot powoli zniża się w kierunku pasa startowego, następnie gwałtownie opada, a jego skrzydła podskakują. Gdy "brzuch" maszyny ociera się o podłoże, spod kadłuba zaczynają wydobywać się iskry i kłęby dymu. Samolot sunie z dużą prędkością po lotnisku, aż w końcu zaczyna zwalniać - wówczas nagranie się kończy.

Materiał lokalnej stacji CBS - KHOU-TV ukazuje z kolei maszynę z otwartym włazem kokpitu, a wokół liczne wozy strażackie i ratowników zgromadzonych na przodzie samolotu. Na nagraniu widać również pilota, który przy pomocy służb opuszcza kokpit.

Lądowanie na lotnisku w Teksasie. Samolot NASA uległ awarii

Samolot o charakterystycznym cienkim kadłubie to NASA WB-57 z dwoma miejscami dla załogi. Maszyna może latać przez około 6,5 godziny na dużych wysokościach - ponad 19 tys. kilometrów.

Na stronie internetowej NASA czytamy, że WB-57 wykonuje misje badawcze od lat 70. XX wieku i nadal stanowi cenne narzędzie dla społeczności naukowej.

Według stacji KHOU na pokładzie tego typu samolotów zwykle znajdują się dwie osoby - pilot i operator sprzętu sensorycznego. Maszyna jest wykorzystywana do misji naukowych i badań atmosferycznych.

