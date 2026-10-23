W skrócie Cztery członkinie załogi pokładowej zostały ranne podczas silnych turbulencji na pokładzie Boeinga 777-200 linii United Airlines, jedna z nich trafiła do szpitala.

Samolot lecący z Honolulu do Los Angeles stracił ponad 3 tys. stóp wysokości (ponad 900 metrów) w ciągu minuty.

Federalna Administracja Lotnictwa wszczęła śledztwo w sprawie incydentu, analizując m.in. hipotezę, że przyczyną turbulencji mógł być przelot innego samolotu.

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Podczas środowego rejsu United Airlines z Honolulu do Los Angeles samolot Boeing 777-200 doświadczył gwałtownej zmiany wysokości, której towarzyszyły silne turbulencje - przekazał FOX10TV.

Według dostępnych danych maszyna obniżyła pułap o ponad 3 tys. stóp (około 914 metrów) w ciągu minuty. Wywołało to panikę wśród pasażerów.

Panika wśród pasażerów. Niezidentyfikowane ruchy samolotu

Samolotem podróżowało 190 osób i 10 członków załogi. W chwili wystąpienia turbulencji maszyna znajdowała się w fazie zniżania, na wysokości około 27 tys. stóp (około 8,2 km).

Specjaliści zaznaczają, że tak szybka zmiana wysokości nie musi świadczyć o utracie panowania nad maszyną.

Dodano, że nie można uznać, że gwałtowna zmiana wynikała bezpośrednio z turbulencji. Przyczyny incydentu są obecnie analizowane.

USA. Turbulencje w samolocie United Airlines. Cztery stewardesy ranne

Pasażerowie relacjonowali, że turbulencje pojawiły się nagle i wywołały duże poruszenie. W pewnym momencie maszyna zaczęła gwałtownie się trząść, a wśród pasażerów rozległy się krzyki.

Ludzie opowiadali, że mieli wrażenie, jakby samolot przez dłuższy czas opadał. Świadkowie informowali, że widzieli stewardesę z krwawiącą raną na głowie.

Przedstawiciele United Airlines przekazali, że wszystkie poszkodowane stewardesy zostały zbadane przez personel medyczny. Jedna z nich wymagała przewiezienia do szpitala.

Żaden ze 190 pasażerów nie odniósł obrażeń. Służby na lotnisku w Los Angeles pozostawały w gotowości, aby przyjąć maszynę po niebezpiecznym incydencie.

Przyczyny zdarzenia wciąż nie zostały jednoznacznie określone. Według wstępnych informacji piloci mogli zasugerować w rozmowie z kontrolą ruchu lotniczego, że samolot napotkał turbulencje wywołane przez inną maszynę przecinającą jego trasę.

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) wszczęła postępowanie mające wyjaśnić okoliczności incydentu.

Źródło: FOX10TV



