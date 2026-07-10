W skrócie Podczas lotu z Salonik do Memmingen w samolocie Ryanaira doszło do pęknięcia szyby i jeden z pasażerów był bliski wypadnięcia z pokładu.

Załoga samolotu natychmiast podjęła decyzję o powrocie na lotnisko w Salonikach, gdzie pasażer wymagający pomocy medycznej został przewieziony do szpitala.

Pozostali pasażerowie wrócili na terminal, a podróż do Memmingen została wznowiona później za pomocą samolotu zastępczego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Sytuację opisał niemiecki portal TZ. Jak czytamy, do incydentu doszło na pokładzie samolotu lecącego z Grecji do Bawarii.

Portal relacjonuje, że krótko po starcie z Salonik pasażerowie usłyszeli głośny huk, a następnie rozbiła się szyba. Mężczyzna siedzący na siedzeniu obok rozbitego okna został częściowo wyciągnięty na zewnątrz.

Z relacji świadków, cytowanych przez greckiego nadawcę ERT, wynika, że głowa i ramiona mężczyzny wystawały przez rozbitą szybę. Pasażerowie zachowali jednak czujność i zdołali sprowadzić go z powrotem do kabiny. Jednocześnie z paneli nad ich głowami wypadły maski tlenowe.

Groźny incydent skłonił załogę do błyskawicznego przerwania lotu. Ponieważ do zdarzenia doszło niedługo po starcie, maszyna zawróciła z powrotem na lotnisko w Salonikach.

Rozwiń

Awaryjne lądowanie w Grecji. Pasażer niemal wypadł z kabiny

Jeden z pasażerów przekazał Niemieckiej Agencji Prasowej, że maszyna bezpiecznie wylądowała w Grecji 20 minut po incydencie. Pasażer, który uniknął wypadnięcia z samolotu, został zabrany przez karetkę do szpitala. W sprawie wszczęto dochodzenie.

"Pasażer poprosił o pomoc medyczną i ją otrzymał po wylądowaniu w Salonikach" - potwierdził Ryanair w opublikowanym później oświadczeniu, dodając, że po awaryjnym lądowaniu reszta pasażerów wróciła do terminala lotniska. - Aby zminimalizować opóźnienie, zorganizowano samolot zastępczy, który miał przewieźć pasażerów do Memmingen" - dodano.

Samolot zastępczy odleciał później tego samego ranka.

Pakistan. Boeing 737 zniknął z radarów

To kolejny incydent w lotnictwie w ostatnich dniach. We wtorek transportowy samolot Boeing 737 linii K2 Airways z pięcioma osobami na pokładzie zaginął na Morzu Arabskim w drodze do pakistańskiego Karaczi. Wcześniej samolot zgłosił problem z systemem nawigacyjnym. Następnie utracono kontakt z załogą. Akcję poszukiwawczą rozpoczęła rządowa agencja Pakistan Airports Authority.

Po 12 godzinach znaleziono wrak maszyny

Samolot "kołysze się" - tak miały brzmieć ostatnie słowa pilota. Premier Pakistanu Shehbaz Sharif wyraził wcześniej w komunikacie opublikowanym przez jego biuro "głęboki smutek, żal i ubolewanie z powodu tego tragicznego wypadku".

Źródło: TZ





"Polityczny WF": Najbardziej celne krytyczki rządu. Są w obozie władzy INTERIA.PL