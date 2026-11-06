W skrócie 32-letnia turystka z Polski uległa poważnemu wypadkowi podczas wspinaczki na zboczu Monte Monaco na Sycylii, spadając z wysokości około ośmiu metrów.

W akcji ratunkowej wzięły udział włoskie Siły Powietrzne, które udostępniły śmigłowiec HH-139B.

Po zabezpieczeniu na noszach i wciągnięciu za pomocą wyciągarki poszkodowana kobieta została przetransportowana do szpitala na dalsze badania.

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Do dramatycznego wypadku doszło w środę wieczorem w pobliżu miejscowości San Vito Lo Capo na Sycylii. 32-letnia turystka z Polski spadła podczas wspinaczki ze ściany Nuova Ossessione na południowo-wschodnim zboczu Monte Monaco. Kobieta spadła z wysokości około ośmiu metrów, odnosząc poważne obrażenia - informuje serwis trapanioggi.it.

Aby pomóc kobiecie, konieczna była wspólna akcja Sił Powietrznych Włoch oraz Krajowego Korpusu Ratownictwa Alpejskiego i Speleologicznego (CNSAS) - regionalnego oddziału tej służby na Sycylii.

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Zgłoszenie o wypadku wpłynęło na numer alarmowy. Następnie zostało przekazane CNSAS, który odpowiada za akcje ratunkowe w terenie górskim i trudno dostępnym.

Wysłano śmigłowiec Leonardo HH-139B, należący do włoskich Sił Powietrznych, który wystartował z bazy Trapani-Birgi. Na pokład maszyny wsiadło m.in. dwóch ratowników CNSAS.

Po zlokalizowaniu poszkodowanej ratownik włoskich sił powietrznych oraz ratownicy CNSAS za pomocą liny na wyciągarce zostali opuszczeni na miejsce zdarzenia. Po wstępnej ocenie stanu zdrowia kobieta została unieruchomiona i umieszczona na noszach.

Ze względu na specyficzne ukształtowanie terenu Polkę opuszczono następnie na długość około 70 metrów wzdłuż stromego zbocza, aż do punktu, z którego można było bezpiecznie wciągnąć ją za pomocą wyciągarki - wyjaśniają w komunikacie ratownicy CNSAS.

Po zakończeniu akcji 32-latka została przewieziona do szpitala Sant'Antonio Abate w Trapani w celu przeprowadzenia niezbędnych badań diagnostycznych i udzielenia dalszej pomocy medycznej.



