Dramatyczna sytuacja w powietrzu. Załoga samolotu gasiła pożar

Bartosz Przyborowski

Oprac.: Bartosz Przyborowski

W samolocie lecącym z Brukseli do Lizbony wybuchł niewielki pożar - donosi portal Aviacao TV. Według wstępnych informacji przyczyną ognia miał być powerbank, który znajdował się w bagażu podręcznym jednego z pasażerów. Żywioł w powietrzu opanowała załoga rejsu.

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Samolot pasażerski linii Ryanair typu Boeing 737 lecący na tle bezchmurnego nieba, zdjęcie ilustracyjne
Boeing 737 linii Ryanair; zdj. ilustracyjneMichael OldfieldWikimedia Commons

W skrócie

  • W samolocie linii Ryanair lecącym z Brukseli do Lizbony doszło do pożaru wywołanego przez powerbank znajdujący się w bagażu podręcznym jednego z pasażerów.
  • Pożar, który uszkodził poszycie podłogi oraz fotel, został ugaszony przez załogę jeszcze przed awaryjnym lądowaniem maszyny w stolicy Portugalii.
  • W wyniku incydentu nikt z osób znajdujących się na pokładzie nie odniósł obrażeń, a uszkodzony samolot pozostanie w Lizbonie do czasu naprawy.
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Według informacji portalu Aviacao TV na pokładzie samolotu linii Ryanair, który leciał z lotniska Bruksela-Charleroi do Lizbony wybuchł niewielki pożar. Do incydentu doszło w niedzielę około godz. 9.

Ogień, który pojawił się na pokładzie Boeinga 737, został ugaszony przez załogę samolotu jeszcze przed awaryjnym lądowaniem w stolicy Portugalii.

Portugalia. Na pokładzie samolotu wybuchł pożar. Akcja w powietrzu

Media donoszą, że przyczyną zdarzenia był znajdujący się w bagażu podręcznym jednego z pasażerów powerbank.

Żywioł miał strawić część poszycia podłogi oraz fotela. Po wylądowaniu akcję ratunkową rozpoczęły służby. Na szczęście nikt z obecnych na pokładzie nie odniósł obrażeń.

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Lokalne media twierdzą, że maszyna, we wnętrzu której pojawił się ogień, pozostanie w portugalskiej stolicy do czasu naprawy uszkodzonych elementów.

Powerbank spowodował dramat. Pożar na pokładzie samolotu

Do podobnego incydentu doszło w połowie października w samolocie indyjskich linii IndiGo. W samolocie lecącym z Delhi do Chennai nagle pojawił się ogień.

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Okazało się, że w schowku bagażowym płonie powerbank. Od niego zapaliły się walizki i plecaki. Grupa mężczyzn wstała z miejsc, próbując zneutralizować zagrożenie, a następnie do akcji wkroczył personel, który stłumił pożar gaśnicami.

Piloci podjęli decyzję o awaryjnym lądowaniu, a po zmianie maszyny kontynuowano lot. Wówczas także nikt z podróżujących nie doznał obrażeń.

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