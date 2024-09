Górskie, niewielkie miasto Jesenik, położone niedaleko granicy z Polską, zostało w całości zalane wodą. Straż pożarna w Czechach zmuszona jest korzystać z helikoptera, by dotrzeć do mieszkańców, którzy są ewakuowani. Do tej pory udało się zabrać w bezpieczne miejsce 168 osób, w tym małe dzieci.