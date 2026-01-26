Dramatyczna sytuacja na europejskiej wyspie. Domy zawisły nad przepaścią

W miejscowości w Niscemi na Sycylii powstało gigantyczne osuwisko ziemi. Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać budynki stojące nad przepaścią. Ze względów bezpieczeństwa lokalne władze podjęły decyzję o ewakuacji mieszkańców. Swoje domy musiało opuścić łącznie około 1000 osób.

Funkcjonariusz policji lokalnej zabezpiecza teren po osuwisku, widoczne zniszczone fragmenty drogi oraz ostrzeżenia drogowe, w kadrze dodatkowo umieszczono zdjęcie lotnicze pokazujące skalę zniszczeń w okolicy zabudowań mieszkalnych.
Gigantyczne osuwisko na SycyliiAgencja Forum/Zuma Press/Carmelo Imbesi/Facebook/EDA CommunicationPUSTE

Chociaż pierwsze pęknięcia pojawiły się w niedzielę, sytuacja cały czas jest dynamiczna.

Burmistrz miasteczka Massimiliano Conti poinformował, że osuwisko ma już ponad cztery kilometry długości i cały czas się powiększa. Włoskie media piszą, że sprzyjają temu opady deszczu, które od kilku dni występują na Sycylii.

    Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać budynki stojące nad przepaścią, które w każdej chwili mogą runąć w wielometrową przepaść.

    Lokalne media informują, że w wyniku osuwiska zablokowane zostały również dwie główne drogi prowadząca do miasta.

    Ze względów bezpieczeństwa władze miasta podjęły decyzję o zamknięciu szkół i ewakuacji mieszkańców z najbardziej zagrożonych terenów.

    W sumie swoje domy musiało opuścić około 1060 osób - podała włoska agencja informacyjna Agenzia Nova.

    Cyklon Harry uderzył w południe Włoch. Miliardowe straty

    Południe Włoch, szczególnie Sycylia, Sardynia i Kalabria, od kilku dni walczy ze skutkami cyklonu Harry. Największe szkody zanotowano na wybrzeżu, gdzie w wielu miastach i miejscowościach rekordowo wysokie fale (dochodzące do 16 metrów wysokości) wdarły się na ląd niszcząc budynki, drogi i promenady.

    Dziennik "Corriere della Sera" podkreśla, że chociaż straty są na razie trudne do szacowania, na pewno będą liczone w miliardach euro.

    Jak wynika ze wstępnych obserwacji, tylko na Sycylii zdewastowany jest 100-kilometrowy odcinek wybrzeża.

      W wyniku ataku żywiołu najbardziej ucierpiał turystyczne miasteczka Santa Teresa di Riva, Giardini Naxos, Taormina oraz Mesyna, której władze wezwały na pomoc wojsko.

      Cyklon nie oszczędził również innej włoskiej wyspy - Sardynii. Tam największe straty są na południu, między innymi w rejonie miejscowości Nula, Capoterra i Pula. Wiele najpopularniejszych latem plaż zostało zalanych i zniszczonych przez żywioł.

      Także w Kalabrii odnotowano poważne szkody. W miejscowości Melito Porto Salvo fale morskie zburzyły sto metrów promenady. W niektórych częściach tego regionu w ciągu czterech dni spadło tyle deszczu, ile średnio w ciągu pół roku.

      Źródło: "Corriere della Sera"

